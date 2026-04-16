»Morilec deškega obraza« lahko tudi Dončiću prekriža načrte

Med košarkarskim občinstvom boste težko našli igralca, ki bi užival takšno priljubljenost, kot to že dve desetletji uspeva Stephenu Curryju. Morilec deškega obraza vse težje dobiva boj s poškodbami, a ko je veteran na igrišču, ostaja eden zadnjih košarkarskih romantikov z žogo. S sedmimi trojkami proti Los Angeles Clippers (126:121) je poskrbel, da ena zadnjih sezon še ni končana, tudi Phoenixova ovira je premagljiva.

Ko je na kocki veliko, Green in Curry še lahko zavrtita čas nazaj, pozna pa se odsotnost poškodovanega Jimmyja Butlerja. Tudi še vedno skrivnostno bolehni Kristaps Porzingis ni prinesel olajšanja, ne glede na razplet končnice pa je jasno, da to ni njihov zadnji ples. Kerr je potrdil, da se prihodnje leto želi vrniti na klop, dokler bo vztrajal Curry, ne bo odnehala niti njegova desna roka na klopi. Vedno bolj glasne pa postajajo govorice, da Golden State snuje poletni veliki met, ki bi posegel tudi v načrte Luke Dončića.