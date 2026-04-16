PREMIUM   D+   |   Košarka

»Morilec deškega obraza« lahko tudi Dončiću prekriža načrte

Izvrstni Stephen Curry je obdržal Golden State nad vodo in je še korak do uvrstitve v končnico. Kljub 38. letom košarke še nima dovolj, snubi LeBrona Jamesa.
Takole sta se LeBron James in Steph Curry veselila zmage nad Srbijo v Parizu. FOTO: Aris Messinis/AFP
Takole sta se LeBron James in Steph Curry veselila zmage nad Srbijo v Parizu. FOTO: Aris Messinis/AFP
Nejc Grilc
16. 4. 2026 | 11:05
Med košarkarskim občinstvom boste težko našli igralca, ki bi užival takšno priljubljenost, kot to že dve desetletji uspeva Stephenu Curryju. Morilec deškega obraza vse težje dobiva boj s poškodbami, a ko je veteran na igrišču, ostaja eden zadnjih košarkarskih romantikov z žogo. S sedmimi trojkami proti Los Angeles Clippers (126:121) je poskrbel, da ena zadnjih sezon še ni končana, tudi Phoenixova ovira je premagljiva. 

Ko je na kocki veliko, Green in Curry še lahko zavrtita čas nazaj, pozna pa se odsotnost poškodovanega Jimmyja Butlerja. Tudi še vedno skrivnostno bolehni Kristaps Porzingis ni prinesel olajšanja, ne glede na razplet končnice pa je jasno, da to ni njihov zadnji ples. Kerr je potrdil, da se prihodnje leto želi vrniti na klop, dokler bo vztrajal Curry, ne bo odnehala niti njegova desna roka na klopi. Vedno bolj glasne pa postajajo govorice, da Golden State snuje poletni veliki met, ki bi posegel tudi v načrte Luke Dončića.

Sorodni članki

Šport  |  Košarka
NBA

Philadelphia uspešna v dodatnih kvalifikacijah, naslednja ovira Boston

Za floridsko zasedbo Magic še ni vse izgubljeno. V petek si lahko proti Charlotte Hornets zagotovijo zadnje mesto v končnici.
16. 4. 2026 | 08:13
Preberite več
Šport  |  Košarka
Liga NBA

Junak namerno poškodoval rekorderja, Miami izgubil živce (VIDEO)

Charlotte je po podaljšku in napeti končnici s 127:126 premagal Miami, a tekma ni minila brez polemik. Uspešen tudi Portland.
Nejc Grilc 15. 4. 2026 | 08:35
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Trener se ni mogel izogniti Luki Dončiću in ostal skrivnosten

Košarkarji LA Lakers so začeli priprave na serijo prvega kroga končnice s Houstonom.
Nejc Grilc 15. 4. 2026 | 05:05
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Prvak s sporočilom za Dončića: Kaj pričakuješ, piškot? Nikar!

Pred leti odlični branilec v ligi NBA Iman Shumpert ima jasno mnenje o tem, ali bi bilo za Luko Dončića modro, da se v tej sezoni vrne na parket.
Nejc Grilc 14. 4. 2026 | 19:18
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Sezona št. 8 pod streho, Dončić potrdil, kdaj se vrača

Los Angeles Lakers so proti Utahu s 53. zmago sklenili redni del uspešne sezone. V nedeljo začetek končnice, stanje Dončića ostaja skrivnost.
Nejc Grilc 14. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Podkast

Rok Lampe: Imenovanje Stevanovića je poraz za desnico

Sova, katere naloga je zaščititi suverenost države pred tujimi vplivi, je ugotovila, da je šlo za tuji vpliv, in tega ne moremo kar pomesti pod preprogo.
Uroš Esih 15. 4. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Madžarska

Grda ločitev Pétra Magyarja in Judit Varga

On jo je na skrivaj snemal (in potem objavil) njun pogovor, ona pa ga je obtožila fizičnega in verbalnega nasilja.
14. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Mnenja  |  Gostujoče pero
Gostujoče pero

Ko »prvi vaterpolist v državi« z vrsto manevrov priplava do funkcije

Ob tokratnih rezultatih državnozborskih volitev v Sloveniji ima figura vaterpolista precej manj posrečeno vlogo.
15. 4. 2026 | 12:32
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Podkast Moč politike

Milan Brglez: Stevanović je podoben primer kot nemška AfD

Bivši predsednik državnega zbora ocenjuje, da je izvolitev prvaka Resnice isto, kot da bi v nemškem parlamentu dali mesto predsednika parlamenta stranki AfD.
Uroš Esih 15. 4. 2026 | 15:27
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Hekerski napad

Agencija za civilno letalstvo tarča hekerjev, ogroženi podatki pilotov dronov

Hekerji so se menda dokopali do osebnih podatkov operatorjev in pilotov dronov. Agencija je blokirala vse dostope do aplikacije, preiskava poteka.
16. 4. 2026 | 12:09
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Alan Podržaj

Policist rešil žensko pred drvečim vlakom

Prometni policist Alan Podržaj je preprečil poskus samomora.
16. 4. 2026 | 12:04
Preberite več
Premium
Magazin  |  Zanimivosti
Nikotinski izdelki

»A ti tudi fugiraš?«Nova oblika odvisnosti med mladimi

Tretjina šestnajstletnikov uporablja elektronske cigarete, dvanajst odstotkov pa nikotinske vrečke (fuge), ki pomembno vplivajo na zdravje zob in ustne votline.
Saša Bojc, Tanja Jaklič 16. 4. 2026 | 12:00
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Zdravstvo

Ministrica za zdravje okrcala vodstvo: Dolge vrste v Borovnici so nedopustne

Na vprašanje, ali meni, da je bila odhajajoča vlada v prejšnjem mandatu uspešna pri krepitvi javnega zdravstva, pa je odgovorila, da »absolutno da«.
16. 4. 2026 | 11:50
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Nova moč

Jan Urbas in Žiga Jeglič okrepila Olimpijo v boju za vrh lige ICE

V Bremerhavnu sta tvorila napadalni dvojec, ki je veljal za enega najučinkovitejših v najmočnejši nemški ligi DEL.
16. 4. 2026 | 11:47
Preberite več
