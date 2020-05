Štirje kandidati, Vučić že podprl Beograd

Beograd - V košarkarski evroligi navzlic številnim vprašanjem okrog izvedbe mednarodnih športnih dogodkov v prihajajočih mesecih še naprej razmišljajo, da bi do poletja igrali še zadnji dve koli, nato pa v juliju izvedli na enem prizorišču finalni turnir.



Zbrali so prijave štirih mest z res velikimi pokritimi športnimi arenami, tako so na seznamu Kaunas (Litva), Köln (Nemčija), Atene (Grčija) in Beograd (Srbija). Pri slednjem pa je celo državna vlada s svojim vodjo Aleksandrom Vučićem, sicer v zadnjih tednih znanem po zelo strogih ukrepih proti širitvi koronavirusa, že poslala pismo vodstvu evrolige o zagotovljeni popolni varnosti vseh udeležencev v primeru turnirja v beograjski Areni.



»Prirejanje največjega klubskega tekmovanja v košarki bi nam bilo v ponos, obenem bi bilo dobrodošlo tudi za turizem, ki je s pandemijo koronavirusa doživel hud udarec,« so med drugim zapisali v pismu iz Beograda.