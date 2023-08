Štirje meseci brez prave tekme so bili več kot dovolj za Dončića

V nadaljevanju preberite:

Ker so slovenski košarkarji odigrali z Grčijo že 17 tekem (9 uradnih in 8 pripravljalnih) ob beri 7:10 – večkrat so se udarili zgolj s Hrvaško (38), Španijo (21), Francijo, Italijo (po 20), Litvo, Srbijo, Turčijo (po 19), Ukrajino in Nemčijo (po 18) –, zveni že kar nenavadno, da se z njo niso pomerili že šest let. V skupinskem delu zlatega eurobasketa 2017 so jo ugnali z 78:72 z 22 točkami Luke Dončića in 20 Gorana Dragića. Drevišnje 18. soočenje ob 20.30 v Stožicah bo imelo ogrevalni značaj pred svetovnim prvenstvom, a brez zvrhane mere tekmovalnosti ne bo šlo.

Luka Dončić bo tako šele drugič zganjal čarovnije proti grški reprezentanci, v kateri ne bo Giannisa Antetokounmpa, kakšne izzive mu bo ponudila tekma? Kaj pravi pred ognjenim krstom v vlogi kapetana? Kako ga doživljajo njegovi soigralci? Kdo vse, ki je manjkal na tekmi s Kitajsko, bo danes na voljo Aleksandru Sekulića? Kakšne so zdravstvene omejitve in kdaj bo selektor skrajšal seznam kandidatov za SP? Zakaj ne bi bilo prav, da bi bilo moštvo že zdaj v odlični formi?