STO in Dončić še naprej z roko v roki pri promociji Slovenije v tujini

Sodelovanje z Luko Dončićem je vredno 100.000 evrov, poroča STA.

»Vrhunski športniki so edinstveni ambasadorji naše dežele ter nacionalne in turistične znamke I feel Slovenia. Njihovi športni dosežki prispevajo k večji prepoznavnosti in pozicioniranju naše dežele kot odlične aktivne destinacije na tujih trgih, med Slovenci pa dvigujejo nacionalni ponos,« so ob objavi javnega razpisa zapisali na STO.

Izpostavili so vse večji pomen digitalnega komuniciranja in vpliv, ki ga imajo na odločevanje in pozitivno podobo destinacije potencialnih gostov vplivneži, tudi športniki. Ti na različnih digitalnih platformah objavljajo vsebine o sebi in športnem življenju, s tem pa dvigajo pozitivno podobo in prepoznavnost sebe in športne dejavnosti, ki jo izvajajo. Izbrani vplivneži pa lahko vzporedno postanejo ambasadorji Slovenije in njenih turističnih produktov, so zapisali na STO.

Luko Dončića so izpostavili kot globalno najuspešnejšega in prepoznavnega slovenskega košarkarja. Ocenjujejo, da bo kot Slovenec z največ sledilci na družbenem omrežju Instagram utrdil pozicijo Slovenije v svetu in večal prepoznavnost Slovenije kot outdoor, športne in turistične destinacije.

Dončić pa ni edini športnik, s katerim STO sodeluje pri promociji Slovenije kot turistične destinacije. Med njimi so tudi plezalka Janja Garnbret, alpska smučarka Ilka Štuhec ter kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič. Sodelujejo tudi z Rogličevim klubom Jumbo Visma, za sodelovanje pa se dogovarjajo še z Dončićevim klubom Dallas Mavericks.

Letos bo STO za sodelovanje s petimi športnimi ambasadorji in omenjenima kluboma predvidoma namenila slabih 650.000 evrov z DDV.