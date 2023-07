Stožice bodo obiskali trije dobri znanci in še šest močnih izzivalcev

V nadaljevanju preberite:

Minulo jesen in pomlad so košarkarji Cedevite Olimpije, njihovi nadrejeni in tudi navijači razočarano ugotavljali, kako neprijetno se lahko vleče tekmovanje v evropskem pokalu, če nimaš konkurenčnega moštva. Ljubljančani so namreč v 18 nastopih iztržili le tri zmage, kar je bila druga najslabša bera med 20 sodelujočimi zasedbami. Po današnjem žrebanju za novo sezono lahko le ugibamo, kako zahtevna je skupina A, v kateri bodo igrali od 4. oktobra do 7. februarja. V Stožicah bodo še nekaj časa oblikovali novo zasedbo, prav tako njihovi tekmeci.

Pred peto zaporedno sezono nastopanja v evropskem pokalu so Cedevito Olimpijo na podlagi triletnih mednarodnih dosežkov uvrstili v tretji kakovostni razred skupaj z nemškim prvakom Ulmom, kaj je nato odločil žreb v Barceloni? Kako so se tekmeci Ljubljančanov odrezali v prejšnji sezoni v nacionalnih ligah in tudi na evropski sceni? Kako je razplet ocenil Olimpijin direktor Davor Užbinec? Katere zanimive novosti prinaša novi tekmovalni sistem evropskega pokala?