Stožiški košarkarji na ključno bitko sezone s fračami in loki

Med celotno sezono v ligi ABA je Partizan klonil le na eni tekmi v vlogi gostitelja – ob začetku četrtfinalnega dvoboja s SC Derbijem –, pa vendar so košarkarji Cedevite Olimpije verjeli, da ga lahko prekosijo tudi v peklu polne beograjske arene. Njihovo upanje, da bi se lahko tretjič, po letih 2002 in 2011 uvrstili v regionalni finale, je izpuhtelo dokaj hitro in brez pričakovanega odpora. Črno-beli iz srbske metropole so vodili tudi z 28 točkami razlike in si s prepričljivo zmago tako kot lani zagotovili odločilni dvoboj za trofejo in mesto v evroligi s Crveno zvezdo.

Kje je razloge za poraz videl Olimpijin trener Miro Alilović, potem ko njegovo moštvo ni vodilo niti za hip? Vtis je bil skromen, kaj pravijo številke, še posebej o učinku članov začetne peterke Ljubljančanov v večjem delu tekme? Zakaj so lahko tokrat le sanjali o zmagi? Kdo je prednjačil z nenatančnostjo? Kdo je prikazal največ? Kako je nastop pred očmi brata Gorana doživel Zoran Dragić?