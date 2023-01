Stožiški košarkarji niso pozabili črnega 19. oktobra v Romuniji

Že tri mesece se košarkarji Cedevite Olimpije počutijo kot na vlakcu smrti, s katerega ne morejo sestopiti. Kljub vsem neprijetnim občutkom zaradi osmih porazov v desetih nastopih v evropskem pokalu se bodo morali peljati še osem krogov. Drevi ob 20.30 bodo v Stožicah poskusili dohiteti Cluj-Napoco, predzadnjo zasedbo v skupini A, in se ji oddolžiti za poraz v Romuniji. Seznam dolžnikov pa je še dolg.

Ko so se Ljubljančani 19. oktobra lani prvič pomerili s Cluj-Napoco, so želeli dokazati, da je bil domači poraz z Bursasporom posledica slabega večera in težav s poškodbami, za katere so upali, da bodo hitro minile. Ni jim uspelo. Brez Yogija Ferrella, Zorana Dragića in Karla Matkovića so zaostajali že z 29 točkami razlike in klonili s 76:94. Prvič so se lahko prepričali, da v njihovi obrambi marsikaj škripa, nadaljevanje evropske sezone pa ni bilo bistveno boljše; tako z rezultatskega kot kadrovskega in tehnično-taktičnega vidika. Pretiranega optimizma si ne morejo privoščiti niti po devetih zaporednih zmagah v ligi ABA. Na širši mednarodni sceni se Cedevita Olimpija ne more zanašati, da bo nekako že dosegla koš več kot tekmeci.

Današnji dvoboj z romunskim prvakom bi bil lahko pomembna prelomnica. Ob morebitnem novem porazu bi začel ugašati še zadnji žarek upanja za napredovanje v končnico evropskega pokala in zaskrbljeno bi lahko pričakali preostale januarske nastope. V ponedeljek bodo namreč slovenski šampioni gostovali pri vodilni ekipi lige ABA Crveni zvezdi, dva dneva pozneje obiskali še Joventut iz Badalone, ki jih je v Stožicah premagal s 100:78, naslednjo nedeljo pa doma pričakali Budućnost, ob FMP edini tekmeci, ki ji niso bili kos v regionalni sezoni.

Cluj-Napoco bi lahko po slogu primerjal z Bursasporom, a ni tako kakovostna. Jurica Golemac

Kot Bursaspor, a slabši

»Revanša s Cluj-Napoco bo za nas zelo pomembna, saj želimo ostati v konkurenci za eno prvih osem mest v skupini in preboj v osmino finala,« se strinja Olimpijin branilec Josh Adams, ki je bil ob prvem soočenju v Romuniji najučinkovitejši strelec Ljubljančanov s 25 točkami. S 17 točkami mu je sledil Alen Omić, po odlični sobotni predstavi proti Splitu najboljši košarkar 15. kola lige ABA. Tretji strelec moštva in edini z več kot šestimi doseženimi točkami je bil Aaron Harrison, s katerim se je stožiški klub razšel že konec oktobra.

Pri gostiteljih so takrat izstopali srbski krilni center Stefan Birčević (24), brazilsko krilo Leonardo Meindl (19) in kubanski branilec Karel Guzman (16). V zadnjih šestih kolih se jim je pridružil še nekdanji reprezentant BiH Nemanja Gordić, vendar ni prinesel večjega stanovitnega preskoka. Cluj-Napoca je doma ugnala še Brescio in Joventut, z gostovanj se je vselej vrnila praznih rok.

»Po slogu bi jo lahko primerjal z Bursasporom, a ni tako kakovostna. Ima zelo agresivno in izkušeno moštvo, ki igra pametno, zato smo se poskušali pripraviti po najboljših močeh. Dvoboj pričakujemo odločno, saj bo od njega odvisno, kakšno bo nadaljevanje naše evropske sezone,« napoveduje Olimpijin trener Jurica Golemac.

Lestvico zagotavlja SofaScore