    Košarka

    Tri leta kasneje ob imenu kapetana Slovence še vedno spreleti srh

    Poljaki, prvi slovenski tekmeci na eurobasketu, verjamejo v novo presenečenje. Krvnik iz leta 2022 Mateusz Ponitka znova preti, najbolj nevaren Američan.
    Trda poljska obramba je Dončiću povzročala preglavice. Foto Oliver Behrendt/AFP
    Nejc Grilc
    28. 8. 2025 | 05:00
    Dober mesec dni priprav je končan, po nekaj vzponih in številnih padcih je Slovenija dopotovala v Katovice in po štirih treningih na poljskih tleh dočakala tudi prvo tekmo. V razprodani areni Spodek jih s podporo 10.000 navijačev danes ob 20.30 pričakujejo izkušeni domačini, ki črpajo motiv in samozavest iz četrtfinalnega dvoboja pred tremi leti, ki je resno zamajal slovensko barko. Zato motiv – vsaj sodeč po izjavah, igra na parketu je pogosto govorila drugače – tokrat tudi na strani prvakov iz leta 2017 ne bi smel biti vprašljiv.

    »Jordan Loyd je novi vodja v napadu, šele avgusta je dobil potni list in se pridružil reprezentanci, prve tri tekme je izpustil, nato je Švedski in Finski nasul po 20 oziroma 17 točk. Naša prednost bosta močna centra, Aleksander Balcerowski in Dominik Olejniczak sta dobro odigrala med pripravami, selektor Igor Miličić ju občasno na parket pošlje tudi skupaj. Potem pa je tukaj še nepogrešljivi kapetan Mateusz Ponitka, on bo zagotovo pustil vse na parketu,« reprezentanco za Delo opisuje odgovorni urednik portala sport.pl Lukasz Ceglinski. Ob omembi Ponitke slovenske navijače še vedno spreleti srh, tri leta nazaj v Berlinu je proti Sloveniji s 26 točkami, 16 asistencami in 10 skoki dosegel šele tretji trojni dvojček v zgodovini evropskih prvenstev.

    eurobasket 2025Luka Dončićslovenska košarkarska reprezentancaAleksander SekulićkošarkaPoljskaEP v košarkiKlemen Prepeličreprezentanca

