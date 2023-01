Tretji na naboru NBA, zdaj se boji za življenje

V nadaljevanju preberite:

V ligi NBA se je doslej preizkusilo 14 turških košarkarjev. Prvi je dobil priložnost Mirsad Türkcan leta 1999, najgloblji pečat je pustil Hidayet Türkoglu, edini šampionski prstan je osvojil Mehmet Okur leta 2004, najbolj razvpit med vsemi pa je brez dvoma Enes Kanter. Tretji izbranec nabora 2011 je igral v elitni ligi 11 sezon – pri Oklahomi v sezoni 2014/15 s povprečjem 18,7 točke in 11 skokov – v Turčiji pa že lep čas velja za sovražnika predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.

Turške oblasti so pred šestimi dnevi razpisale nagrado v višini 10 milijonov lir za informacije, ki bi lahko pripeljale do košarkarjeve aretacije, njegovo ime pa je tudi na seznamu najbolj iskanih teroristov v državi. Zakaj? Kako se odziva na grožnje in domovine? Kako so vplivale na njegovo športno pot?