Tako dober Dončić še ni bil, toda pozor, potrebna bo ročna zavora

Tako dobrega Luke Dončića še nismo gledali, v Delovem studiu ocenjuje Nejc Grilc. Slovenski zvezdnik navdušuje z raznovrstnimi predstavami, a ob njegovem učinku se odpira tudi vprašanje, kako dolgo lahko Los Angeles Lakers igrajo s tolikšno odvisnostjo od svojega vodje. »Veliko, najbrž preveč, je trenutno odvisno od igre Dončića, zato bo treba paziti na njegovo zdravje in njegovo utrujenost,« opozarja Delov športni novinar. Razpoke v igri Los Angelesa se pokažejo, ko Dončić sede na klop. Soigralci prepogosto zapravijo prednost, ki jo ustvarijo z njim na parketu, med dolžniki pa izpostavlja tudi Austina Reavesa. »On ne igra tako konstantno, kot bi moral,« pravi Grilc, ki več pričakuje predvsem v minutah, ko mora moštvo napad voditi brez slovenskega reprezentanta. V videokomentarju je del ...