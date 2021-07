Takoj prva lekcija za NBA zvedznike

Večno mladi Luis Scola je tudi slovenskemu znancu Aronu Baynesu pokazal, kaj zmore pri 41 letih starosti. FOTO: Ethan Miller/AFP



Avstralci boljši od Argentine

»Igrali so zelo fizično in nasuli veliko trojk. Zaslužijo si čestitke,« je po prvi pripravljalni tekmi od petih za olimpijski turnir v košarki v Tokiu in presenetljivem prvem porazu ohranil mirno glavo selektor ZDAZasedba z največjimi NBA zvezdniki, kot je, je po štirih dnevih treningov v Las Vegasu izgubila proti Nigeriji z 87:90. Prav Durant je bil po dvoboju na socialnih omrežjih največja tarča posmeha.»Zdaj bo zaprosil za nigerijsko državljanstvo, da bo lahko igral za Nigerijo,« so brili norca iz 31-letnega košarkarja Brooklyna, ki doslej v 39 tekmah za ZDA še ni izgubil tekme.»Samo tekmovati smo želeli,« se je »opravičil«, prvi strelec Nigerije z 21 točkami. Sicer je le eden od številnih nigerijskih košarkarjev, ki izhajajo iz NBA (sedem igralcev), in je bolj znan pod imenom. Je član Miamija.Američani so na zadnjih treh olimpijskih igrah in vključno s pripravljalnimi tekmami nanizali 39 zmag, skupno pa imajo, odkar so se vrnili na olimpijski turnir NBA zvezdniki leta 1992, bilanco 54:2. Nigerijo so v dveh tekmah premagali s skupno razliko 127 točk. Prvič na OI 2012 v Londonu, drugič pa na pripravljalni tekmi za OI 2016 v Riu.Ob Nnamdiju sta največ točk za Nigerijo, ki jo vodi eden od pomočnikov pri Golden State, dosegla še17 in13, za ZDA pa največ Durant 17, drugi pa15,14 in11.Prvi tekmeci Slovencev v Tokiu Argentinci so v trening tekmi, prav tako v Las Vegasu, izgubili proti Avstralcem s 84:87. Američani lahko vtis popravijo že jutri, ko se bodo pomerili z Avstralci. Prvi strelec Argentine je bil 41-letni veteran, ki je dosegel 25 točk.»Rad bi igral proti Dončiću,« je po slovenskem podvigu v Kaunasu povedal košarkarski večni mladenič.