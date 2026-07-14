Talent v Los Angelesu: novinec Carr in vse boljši Thiero zanimata tudi Dončića

Največje zvezde lige NBA so že (vsaj) mesec dni na odmoru, začetek njihovih priprav pa še daleč stran. Podobno velja tudi za Luko Dončića, ki pa vseeno z zanimanjem spremlja, kaj se dogaja v Los Angelesu, predvsem z mladimi igralci, ki igrajo na poletni ligi v Las Vegasu. Dosežke v konkurenci, ki ne sodi na parket košarkarskih tekem v ligi NBA, je potrebno vzeti z veliko rezerve, a Cameron Carr in Adou Thiero v igralniški meki opozarjata nase.

Izbor Carra na naboru je pritegnil veliko zanimanja, številni analitiki so ga uvrščali na polovico prvega kroga zaradi napadalnega talenta, a je zdrsnil do 24. mesta, kjer ga je izbral Los Angeles. Na prvih dveh tekmah v Vegasu je hitro pokazal napadalni repertoar, na prvi tekmi v dresu Los Angelesa je dosegel 19 točk in zadel kar pet trojk proti Golden State Warriors, nadaljeval je s 26 točkami na tekmi proti Miamiju.

»Vem, da moram igrati bolje, predvsem pa bolj konstantno v obrambi, da si izborim mesto v postavi. Nihče noče 20 sekund garati v obrambi, potem pa dobiti koš, a to je tisto, kar ta liga zahteva od igralcev, posebej od novincev. To je moja naloga,« se Carr zaveda, da talent v napadu ne bo dovolj za redno odmerjen igralni čas v postavitvi J. J. Redicka. Prvi znaki pa so vsekakor spodbudni.

Zelo dobro na poletni ligi igra tudi Adou Thiero, ki je v zaključku minule sezone dobil več igralnega časa tudi s prvo ekipo, pomagalo mu je kaljenje v razvojni ekipi Lakers. Na poletni ligi navdušuje z atletskimi potezami, ob zmagi proti Oklahomi je dosegel 20 točk ter po štiri skoke in asistence, pogosto je bil prehiter za obrambo lanskih prvakov lige NBA. Nadaljeval je s 15 točkami proti Dallasu in bil manj uspešen v napadu, a je v obrambi pokazal, da bi lahko dobil pomembne minute v zaenkrat zelo tanki rotaciji na položaju krila in krilnega centra v Los Angelesu.

Lakers bodo jutri zjutraj (4.00) redni del poletne lige zaključili proti mestnim tekmecem LA Clippers.