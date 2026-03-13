Teja Oblak bo stisnila zobe, selektor ima zmagoviti recept

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca bo konec tedna in v začetku prihodnjega v Ljubljani lovila preboj v drugi del kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2027. Na Kodeljevem jo v soboto ob 16.30 čaka tekma z Estonijo, v torek, 17. marca ob 18. uri pa še obračun z Nizozemsko, ki bo bržkone odločal o nadaljevanju poti. Po štirih krogih imata Latvija in Nizozemska po tri zmage, Slovenija dve, Estonija pa je še brez uspeha.

Slovenke so pred domačima tekmama v zahtevnem položaju, potem ko so pred dnevi v Rigi izgubile s 53:79. Selektor David Gaspar je po porazu poudaril, da težava ni bila le v igri, temveč tudi v pristopu. »Časa je malo, toda najbolj pomembna bo psihološka priprava. Potrebujemo več motivacije in želje po zmagi in borbi ter zavedanje, za kaj se borimo,« je dejal.

Brez Američanke

Nekaj skrbi povzročajo tudi poškodbe. Teja Oblak ima še vedno težave s kolkom, a bo po napovedih selektorja lahko nastopila, proti Estoniji pa ne bo naturalizirane igralke Jessice Shepard zaradi poškodbe stegenske mišice. Kljub temu Gaspar opozarja, da pritiska ne smejo postaviti v ospredje: »Imamo dobro kemijo v ekipi, moramo kar najbolje izkoriščati svoje prednosti v obrambi in napadu. Estonija je proti Nizozemski igrala dobro, naša obramba jih bo morala ustaviti, to bo ključno.«

Podobno razmišlja tudi Ajša Sivka, ki je po porazu v Latviji priznala, da Slovenke niso pokazale dovolj energije. »Ne smemo jih podcenjevati. Dokazale so se proti Nizozemski, bile so v igri do konca. Moramo iti v tekmo veliko bolj prepričljivo kot zadnjič, bolj samozavestno. Igramo doma, kar nam bo prineslo malo prednosti,« je napovedala pred sobotnim obračunom.