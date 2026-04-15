Teja Oblak se podaja prek luže

Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je postala nova članica ekipe Portland Fire, ki nastopa v ligi WNBA, je sporočila ekipa na svojih družbenih omrežjih.

Petintridesetletna Ločanka, ki v tej sezoni igra za turški Galatasaray, se bo poleti v 15-članski ligi WNBA, ki poteka od začetka maja do konca septembra, pridružila naturalizirani slovenski reprezentantki Jessici Shepard, ki je postala članica Dallasa, ter Ajši Sivka, ki jo je na naboru izbral Chicago.

Športna direktorica novoustanovljene franšize v Portlandu je Mariborčanka Vanja Černivec.

Teja Oblak je sestra kapetana slovenske nogometne reprezentance Jana Oblaka. Lani je s Prago osvojila evroligo.