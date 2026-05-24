Teja Oblak postala prva Slovenka, ki je igrala v WNBA in dosegla točke

Kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Teja Oblak je kot prva Slovenka zaigrala v ligi WNBA, ko je njena ekipa Portland Fire premagala Toronto Tempo z 99:80. Oblak je v 16 minutah in 45 sekundah štirikrat vrgla na koš in zadela trojko, ob treh točkah pa je imela še devet podaj in skok.

Petintridesetletna Oblak, sestra slovenskea kapetana v nogometni reprezentanci Jana Oblaka, je sredi aprila postala nova članica Portlanda, kjer je športna direktorica novoustanovljene franšize Mariborčanka Vanja Černivec.

Oblak je v tej sezoni igrala za turški Galatasaray, sedaj pa nastopa v 15-članski ligi WNBA, ki poteka od začetka maja do konca septembra. Zaradi poškodbe mišice Ločanka doslej ni igrala.

V WNBA se je pridružila naturalizirani slovenski reprezentantki Jessici Shepard, ki je članica Dallasa, ter Ajši Sivka, ki jo je na naboru izbral Chicago.