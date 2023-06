Teja Oblak uživa v velikih trenutkih in bo tudi na domačem EP

Odštevanja za slovenske košarkarice in njihove navijače je konec. Danes se bo v Ljubljani in Tel Avivu začelo 39. evropsko prvenstvo za ženske, ki ga pričakujejo z velikimi ambicijami. Optimizem bodo morale upravičiti že na uvodni tekmi v štiričlanski skupini C z Veliko Britanijo v Stožicah, nato še v petek proti Nemčij in v nedeljo proti Franciji. V četrtfinale se bodo uvrstili le zmagovalci štirih skupin, toda drugo- in tretjeuvrščeni bodo dobili dodatno priložnost.

Slovenske reprezentantke priznavajo, da je Francija nesporni favorit ne le v skupini, temveč tudi v boju za kolajne. Na dosedanjih EP jih je namreč osvojila že 11, dve zlati v letih 2001 in 2009, na zadnjih petih prvenstvih vedno srebrno. Zato pa so Britanke in Nemke vse prej kot nepremagljive. Ne nazadnje se niso uvrstile na eurobasket 2021, na katerem je Slovenija zasedla 10. mesto. Na Fibini kakovostni lestvici je sicer Francija druga med izbranimi vrstami s stare celine za Španijo ter pred Belgijo, branilko evropskega naslova Srbijo in Turčijo. Slovenija je deseta, Velika Britanija po zaslugi četrtega mesta na EP pred štirimi leti 11., Nemčija 20.

10. mesto zaseda Slovenija na Fibini evropski lestvici, 10. je bila tudi na EP 2021.

slovenija na ep

»Številke pravijo marsikaj, prav tako dejstvo, da bomo igrale v domači dvorani. Toda če ne bomo kos pritisku, ki smo si ga naložile same, nam ne bo lahko. Osebno uživam v velikih trenutkih in dam svoji ekipi vse, kar lahko. Mislim, da so druga dekleta to občutila in počasi sprejela. Vzdušje v naši reprezentanci je odlično, vsi v njej smo se zelo povezali,« poudarja slovenska kapetanka Teja Oblak, ob Evi Lisec in Tini Jakovina edina v reprezentanci, ki bo četrtič igrala na EP. Zala Friškovec pri 23 letih pričakuje svoj tretji eurobasket, Lea Debeljak drugi, vse druge so debitantke.

Z Britankami prvič zares

Slovenske košarkarice se še nikoli niso pomerile z Veliko Britanijo v uradnem dvoboju. Na edini prijateljski tekmi v Trbovljah leta 2019 so jo premagale s 97:87, toda okoliščine in ekipi bodo tokrat bistveno drugačne. »Vse si seveda želimo začeti domače prvenstvo z zmago. Britanke imajo zelo dobre posameznice, niso nadpovprečno visoke, a so nevarne pod obročema. Nemke so nekoliko drugačna zgodba, polovica ekipe meri vsaj 190 cm, jim pa verjetno ne ustreza, da nižje tekmice plezajo po njih. V vsakem primeru moramo na vseh tekmah agresivno vzpostaviti visok ritem igre,« je odločna izkušena 32-letna branilka.

Temi Fagbenle je nevarno orožje Velike Britanije. FOTO: FIBA

Glavni adut Britank bo bržkone center Temi Fagbenle, v minuli sezoni soigralka Teje Oblak pri evroligašu USK Praga, slovenski selektor Georgios Dikaioulakos pa opozarja tudi na druge članice zasedbe z Otoka: »Britanke imajo zelo kakovostno generacijo. Verjetno svojo najboljšo na dosedanjih EP. Precej igralk ima izkušnje iz evrolige, ameriških univerz in tudi elitne lige WNBA, telesno so zelo močne. Naši osnovni nalogi bosta nadzor skoka in na splošno bitka v obeh raketah. Upamo, da nam bodo navijači nudili dodaten veter v hrbet in da bomo evropsko prvenstvo začeli z zmago, ki si jo vsi neizmerno želimo.«

Barve Slovenije bodo na EP zastopale – organizatorke igre: Teja Oblak, Blaža Čeh in Eva Rupnik; branilke: Zala Friškovec, Lea Debeljak in Tina Cvijanovič; krila: Ajša Sivka, Tina Jakovina, Hana Ivanuša in Gala Kramžar; centra: Eva Lisec in Lara Kozina Bubnič.