Teksašani so bili bez Luke Dončića in Kyrieja Irvinga kot boksarska vreča

Košarkarji Dallasa so v zaključku lige NBA svoje cilje izpolnili. Uvrstili so se v končnico, zadnje tekne pa so odigrali brez svojih najboljših igralcev. Na gostovalnju v Oklakomi so izgubili s hudo visoko razliko. Domači so bili boljši z izidom 135:86, pri Dallasu sta manjkala oba zvezdnika Luka Dončić in Kyrie Irving.

Poleg tega trener Jason Kidd na zadnji tekmi rednega dela v moštvo ni uvrstil niti Danteja Exuma in Darricka Jonesa, v taki sestavi pa se gosti niso mogli enakovredno kosati z razpoloženimi gostitelji, pri katerih so se prav vsi igralci vpisali med strelce, a nihče ni dosegel več kot 15 točk (Shai Gilgeous-Alexander). Tako je najboljši strelec tekme prišel iz vrst Dallasa, 22 točk je dosegel Brandon Williams.

Najboljši strelec lige NBA Luka Dončić je počival. FOTO: Sam Hodde /Getty Images Via AFP

Gostitelji so vodili od začetka tekme, nikoli pa se niso znašli v dvomih, da bi tekmo lahko izgubili. Odprli so jo z izidom 11:0, Dallas se je še približal na 14:19, to pa je bil tudi njihov najnižji zaostanek po začetku tekme. Najvišji pa je bil pri izidu 104:49.

Dallas je v rednem delu zasedel peto mesto, njihov tekmec v prvem krogu končnice bo četrtouvrščeni Los Angeles Clippers. Prva tekma med njima bo v nedeljo, 21. aprila.