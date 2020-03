Temovanja bi morali končati ta trenutek, zmagovalec ni pomemben

Igralci so profesionalci

Športni direktor Cedevite Olimpijeje ob prekinitvi košarkarske sezone strnil svoje misli o trenutnih razmerah, zaradi katerih je povsem zastalo delo v klubih. Kakšne bi bile njegove misli v primeru predčasnega konca regionalne lige ABA in slovenske lige Nova KBM?»Vsi v našem klubu smo mnenja, da je položaj, v katerega je celoten svet potisnila pandemija koronavirusa, takšen, da bi se morala tekmovanja končati ta trenutek, ob tem pa končni zmagovalec ni pomemben. Naš predlog o predčasnem koncu sezone smo že posredovali Košarkarski zvezi Slovenije, združenju košarkarskih prvoligašev Slovenije in drugim klubom, ki sodelujejo v 1. slovenski ligi. Enakega mnenja smo tudi glede morebitnega nadaljevanja lige ABA. Če kdo pričakuje, da se lahko košarkar normalno vrne na igrišče po tem, ko vsaj dva tedna ni mogel trenirati v normalnih razmerah, se močno moti. Težko je v teh trenutkih govoriti o športu. Ta bi nam moral biti veselje, druženje in nadgradnja emocij, ko se vse zadeve na svetu odvijajo normalno,« ocenjuje Bečirovič.Zaradi okoliščin so Olimpijini igralci prisiljeni vaditi individualno, vprašanje pa je, kdaj se bo lahko celotno moštvo vrnilo v dvorano. Ali v klubu preverjajo, če vsak igralec ohranja visoko raven telesne pripravljenosti? »Igralci so vsakodnevno v stiku z našim trenerjem za telesno pripravo. Ob vnovičnem začetku sezone, če bo do njega sploh prišlo, bodo vsi opravili enake teste kot na začetku sezone. Že takrat bomo tako vedeli, kdo je dejansko delal in kdo ni. Prepričan pa sem, da so vsi naši fantje, od prvega do zadnjega, profesionalci in da skrbijo za svoje telo. Ne glede na vse, pred seboj imajo še dolge kariere,« razmišlja športni direktor Cedevite Olimpije, ki se zaveda, da športniki nimajo stikal in da jih ne moreš ugašati in prižigati po mili volji.»Vrhunski šport, in s tem košarka, obstaja zaradi navijačev in ne verjamem, da bomo lahko vsi skupaj kar naenkrat odmislili vse, kar se zdaj dogaja po celem svetu. To pa nas pripelje do vprašanja, ali je smiselno igrati košarko brez navijačev v dvoranah, saj močno dvomim, da bodo zadeve, ki se trenutno dogajajo povsod, tako zlahka pozabljene. Obenem ne morem mimo trenutnega dogajanja v svetovnem gospodarstvu, saj je močno prizadeto. Šport je vedno odraz stanja gospodarstva v državi. Zato menim, da je absolutno prezgodaj razmišljati o prihodnji sezoni, naše misli morajo biti usmerjene v pomembnejše zadeve, v zdravje in dobrobit vseh ljudi,« poudarja Sani Bečirovič.