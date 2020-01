Tesen poraz košarkarjev Cedevite Olimpije 

Košarkarji Cedevite Olimpije so v tekmi 16. kroga lige Aba po podaljšku izgubili z Mornarjem iz Bara z 90:91Košarkarji Cedevite Olimpije so nazadnje v Beogradu proti Partizanu zapravili dobljeno tekmo, saj so dobili trojko v zadnji sekundi in izgubili s 95:96. Tokrat je bil njihov tekmec Mornar iz Bara, ekipa, ki je sicer na sredini lestvice regionalnega tekmovanja. Ljubljančani pa so ponovili slabo končnico in po podobnem scenariju ostali brez še ene zmage.Večino tekme sta bila nasprotnika zelo skupaj, nobenemu pa ni uspelo priti do večje razlike. Domači so prvi del dobili za pet, a so popustili v drugem, tako da so gostje takrat vodili za točko.Zelo podobno je bilo tudi po 30 minutah igre, v zadnjem delu pa je ob koncu že kazalo, da bo zmaga ostala doma. Kapetanje 19 sekund pred koncem s prostima metoma povišal vodstvo na 79:76. A podobno kot v Beogradu so spet dovolili tekmecem, da so prišli do meta za tri, za izenačenje je poskrbel, zadnji domači poskuspa ni bi uspešen.Podaljšek je pripadel gostom, ki so po prostih metih Needhama prišli do vodstva z 91:88. Blažič je šest sekund pred koncem s prostima metoma le znižal, na drugi strani je po domači osebni napakisicer zgrešil prosta meta, toda zadnji poskus ob zvoku sireneni dosegel cilja in Olimpija je še enkrat v tesni končnici ostala praznih rok.Za domače je največ točk, 23, dosegel,, 17 jih je dodalNaslednjo tekmo bo ljubljanska zasedba igrala v nedeljo, 26. januarja, ko bo v slovenskem obračunu gostila Koper Primorsko.