Težek debi za Wembyja, ki »ni vedel kaj dela«

Vsak korak čudežnega dečka Victorja Wembanyame v ligi NBA spremljalo zelo podrobno. Poletna liga v Las Vegasu je priložnost, da se novinci dokažejo trenerjem, za najvišje izbore nabora pa priložnost, da opravijo z debijem za novo ekipo v okolju, kjer rezultat praktično ni pomemben.

Wembanyama se je na prvi tekmi v dresu San Antonia pomeril s Charlottom in 2. izborom Brandonom Millerjem, imel pa je precej težav v napadu. V 27 minutah na parketu je iz igre metal le 2-13, prvih pet metov za tri točke je zgrešil, zadel je šele šestega, je pa vseeno v statistiko dodal osem skokov in pet blokad. Tekmo je končal z devetimi točkami.

Victor Wembanyama je v Orleansu večkrat prenašal žogo na nasprotnikovo polovico in začenjal napade, najbrž ga občasno taka vloga čaka tudi v Teksasu. FOTO: AFP

»Vesel sem, da sem prvič oblekel ta dres, zagotovo je nekaj posebnega. Tekma je bila težka, ritem je bil zelo naporen in čaka me še veliko dela. Občasno nisem vedel, kaj delam, moram biti precej boljši pri tem, da spremljam akcije, ki jih izberejo organizatorji igre in da ostanem povezan z igro, da me ta ne prehiti,« je bil precej samokritičen, a tudi realen Wembanyama.

Šele drugič v zgodovini razprodane tribune

S soigralci na poletni ligi je opravil le tri treninge, zato je razumljivo, da je imel pri prilagajanju na sistem igre še nekaj težav. Glede na slog igre Francoza bo najbrž potreboval nekaj mesecev v ligi NBA, da bo v napadu prikazal svoj širok repertoar, bi pa lahko že takoj prispeval pomemben delež pri igri v obrambi.

Kako velik magnet za gledalce je Wembanyama kaže tudi dejstvo, da so za njegov debi na poletni ligi prodali vseh 17.500 vstopnic. Le enkrat pred tem je bila dvorana poletne lige v Vegasu razprodana – ko je debitiral Zion Williamson.

Zelo dobro pa je šlo njegovemu tekmecu na tekmi (zmagal je San Antonio s 76:68) Brandonu Millerju. Dosegel je 16 točk in bil prvi strelec Charlotta, temu je odličen strelec s krila dodal še 10 skokov in tri ukradene žoge, le dve žogi pa je izgubil.

Scoot Henderson (desno, ob njem 4. izbor nabora Amen Thompson) je s prodori takoj pokazal, zakaj v njem analitiki vidijo izvrstnega košarkarja. FOTO: AFP

Na odlični poti je bil tudi tretji izbor nabora Scoot Henderson, ki je prvič zaigral za Portland. Dosegel je 15 točk ob petih skokih in šestih asistencah, a je tekmo predčasno zaključil s poškodovano ramo. Zaenkrat ni podatkov o tem, da bi šlo za kaj resnega, Portland je najbrž Scoota iz igre umaknil predvsem zaradi previdnosti, da si ne bi na za njih nepomembni tekmi slučajno resneje poškodoval ramena.