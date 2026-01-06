  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Thunder z najhujšim porazom sezone proti ekipi s 13 zmagami

    Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 je Oklahoma kljub porazu še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci.
    Prvi mož Oklahome in najkoristnejši igralec lanske sezone je sinoči iz igre metal 7:21. FOTO: Alonzo Adams/Reuters Connect
    Galerija
    Prvi mož Oklahome in najkoristnejši igralec lanske sezone je sinoči iz igre metal 7:21. FOTO: Alonzo Adams/Reuters Connect
    L. Š.
    6. 1. 2026 | 07:48
    2:49
    A+A-

    Košarkarji moštva Oklahoma City Thunder so v severnoameriški ligi NBA doživeli najhujši poraz v sezoni 2025/26. Pred domačimi gledalci so visoko izgubili proti Charlotte Hornets s 97:124, prvič v tej sezoni pa so na tekmi dosegli manj kot 100 točk.

    Pri sršenih, ki so izgubili tri od zadnjih štirih tekem, je blestel Brandon Miller z 28 točkami. Kon Knueppel je za zmago prispeval 23 točk, pri bledih gostiteljih pa je bil najučinkovitejši kanadski zvezdnik Shai Gilgeous-Alexander z 21 točkami, a poraznim metom iz igre 7:21.

    Lanski prvaki lige NBA so doživeli drugi domači poraz v tej sezoni, skupno pa sedmi. Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 so še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci. Sledijo jim San Antonio Spurs (25:10), Denver Nuggets (24:12), Houston Rockets in Los Angeles Lakers (oboji 22:11).

    Jezernike, kjer blesti slovenski košarkarski virtuoz Luka Dončić, naslednja tekma čaka v sredo, ko bodo gostovali v New Orleansu, dan pozneje pa jih še težko gostovanje v San Antoniu pri drugi ekipi zahodne konference.

    Cade Cunningham letos vodi prerojene Pistons, ki zasedajo prvo mesto v vzhodni konferenci. FOTO: Rick Osentoski/Reuters Connect
    Cade Cunningham letos vodi prerojene Pistons, ki zasedajo prvo mesto v vzhodni konferenci. FOTO: Rick Osentoski/Reuters Connect

    V vzhodni konferenci so Detroit Pistons pred domačimi gledalci visoko premagali New York Knicks s 121:90. Blestel je Cade Cunningham z 29 točkami in 13 asistencami, pri kratkohlačnikih iz New Yorka pa je bil najbolj razpoložen Jalen Brunson s 25 točkami. Zasedba iz Detroita je v dosedanjem delu sezone zbrala 27 zmag in doživela devet porazov. Na drugem mestu so Boston Celtics (23:12), na tretjem pa New York Knicks (23:13).

    V noči na torek je bilo na sporedu še šest tekem. Boston Celtics so doma premagali Chicago Bulls s 115:101, Toronto Raptors so bili boljši od Atlante Hawks s 118:100, Houston Rockets pa od Phoenix Suns s 100:97.

    Denver Nuggets so po podaljšku zmagali v Philadelphii s 125:124, Los Angeles Clippers po hudem boju Golden State Warriors s 103:102, Portland Trail Blazers pa niso imeli preveč težav proti Utah Jazz. Zmagali so s 137:117.

    Sorodni članki

    Premium
    Šport  |  Nogomet
    Začetek leta 2026

    Dončić je končno storil, kar je obljubil – in zmagal

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v novo leto vstopili z dvema zmagama nad Memphisom. Po slabšem decembru je Luka Dončić znova v formi.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 11:45
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers - Memphis Grizzlies

    Po ključnih trojkah za 22. zmago je šlo Dončiću na smeh

    Košarkarji Los Angeles Lakers so v domači dvorani s 120:114 premagali Memphis Grizzlies. Ključno vlogo v napeti končnici je imel znova razpoloženi Luka Dončić.
    Nejc Grilc 5. 1. 2026 | 06:14
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Lakers na krilih Dončića in Jamesa zmagovito odprli leto 2026

    Košarkarji Los Angeles Lakers so prišli do prve zmage na prvi tekmi v letu 2026. Spet sta blestela predvsem Luka Dončić in LeBron James.
    3. 1. 2026 | 07:52
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Sloviti Miller nezadovoljen z Dončićevo obrambo

    Nekdanji košarkar Reggie Miller je bil kritičen do igre v obrambi slovenskega košarkarja Luke Dončića proti Detroit Pistons, s katerimi so Jezerniki izgubili.
    Tim Erman 2. 1. 2026 | 14:23
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Pregled leta

    Leto Luke Dončića, Slovenije in Olimpije: zelo dobro, a brez pike na i

    Leto 2025 je bilo za slovensko košarkarsko reprezentanco, Cedevito Olimpijo in Luko Dončića uspešno, za vrhunsko oceno je zmanjkala zadnja stopnička.
    Nejc Grilc 31. 12. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Prva borka Venezuele

    Kdo je Cilia Flores, ugrabljena Madurova žena?

    Več kot desetletje prva dama Venezuele, a tudi osrednja osebnost v političnem življenju države.
    Tanja Jaklič 4. 1. 2026 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ukrajina

    Ukrajinski visoki častniki so se prvič uprli Zelenskemu

    Novoletne kadrovske rošade v Kijevu dvigajo prah. Načrtu predsednika Zelenskega so se javno uprli ukrajinski visoki častniki.
    Boris Čibej 5. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hannawald se je spomnil zanimive anekdote iz dvigala s Prevcem

    Domnovi gležnji burijo duhove v skakalnih krogih. Nemški as se sprašuje, kje in kako najmlajši od bratov Prevc pridobi dodatnih 15 metrov.
    Miha Šimnovec 5. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Kultura  |  Knjiga
    Filozof

    Umrl je Aleš Erjavec

    Bil je mednarodno uveljavljen teoretik estetike in umetnosti.
    5. 1. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list

    Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
    Promo Delo 6. 1. 2026 | 08:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

    Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    LIKE 2026: Postanite del ekskluzivne mednarodne zgodbe

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

    Najmanjše prizorišče, kjer se vsako leto zbere največ navijačev

    Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
    Promo Delo 1. 12. 2025 | 08:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Certifikat CSC

    Priznanje za trajnostno delovanje v gradbeni industriji

    Neodvisen certifikacijski sistem CSC prepoznava trajnostno uspešnost podjetij v dobavni verigi betona.
    Milka Bizovičar 6. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Individualni naložbeni računi

    Individualni naložbeni računi za mnoge prvi korak na trg kapitala

    Individualni naložbeni računi bodo omogočali vlaganje v bolj tvegane in konservativne produkte. Priložnost za plemenitenje denarja.
    Milka Bizovičar 3. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Intervju

    Gradnja bi se lahko začela že leta 2026

    Dejan Bostjančič-Zwitter, Alpacem Cement: Pričakujemo okoljevarstveno in gradbeno dovoljenje, ki bosta temelja za zagon 30-milijonske investicije v posodobitev.
    Milka Bizovičar 24. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradnja v UKC Maribor

    Za onkološke bolnike petkrat več postelj

    Stavba oddelka za onkologijo v UKC Maribor je zdaj višja za štiri nadstropja, zgradili bodo še novo sedemnadstropno stavbo.
    Milka Bizovičar 22. 12. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    NBALos Angeles LakersOklahoma City ThunderDallas MavericksSan Antonio SpursLuka Dončićkošarka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Slovenija

    Po estetskem posegu v Turčiji umrla 44-letna Slovenka

    Smrt slovenske državljanke je potrdilo tudi ministrstvo za zunanje zadeve, natančne okoliščine in vzrok smrti pa bodo znani po obdukciji.
    6. 1. 2026 | 08:12
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Na domačih tleh

    Thunder z najhujšim porazom sezone proti ekipi s 13 zmagami

    Zavoljo sijajnega uvoda v sezono in izjemnega izkupička 24:1 je Oklahoma kljub porazu še vedno na prvem mestu v zahodni konferenci.
    6. 1. 2026 | 07:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    6. 1. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    6. 1. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Jota z repo brez podmeta – lažja, a še vedno polnega okusa (VIDEO)

    Tradicionalna slovenska enolončnica v sodobni, lažji različici. Gosta, rahlo kisla in polnega okusa. Preverjen recept z videom.
    Jasmina Pirnar Krope 6. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Venezuela

    Od Venezuele do Grenlandije: Trump zaostruje pritisk

    Dogodki v Venezueli imajo najhujše posledice predvsem za Kubo.
    6. 1. 2026 | 07:43
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Vreme

    Zima je pokazala zobe – v mraziščih tudi minus 20 stopinj Celzija

    Burja se bo popoldne okrepila, na izpostavljenih legah bo v sunkih dosegala hitrost okoli 100 kilometrov na uro. Zato so izdali oranžno vremensko opozorilo.
    6. 1. 2026 | 07:05
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Jota z repo brez podmeta – lažja, a še vedno polnega okusa (VIDEO)

    Tradicionalna slovenska enolončnica v sodobni, lažji različici. Gosta, rahlo kisla in polnega okusa. Preverjen recept z videom.
    Jasmina Pirnar Krope 6. 1. 2026 | 06:55
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Šport
    Vredno branja

    Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

    Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
    Promo Delo 29. 12. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Nove tehnologije plačevanja: kako varne so v resnici (video)

    Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
    Promo Delo 24. 12. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

    Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 10:36
    Preberite več
    Promo
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Kakšna je prihodnost slovenskega smučanja

    Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
    Promo Delo, Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

    Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
    Promo Delo 30. 12. 2025 | 08:39
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronikaEU 20 letEvropa izbira

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo