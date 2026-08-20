Tik pred prihodom v Slovenijo so možnosti Lakers za veliko okrepitev zrasle

Za Los Angeles Lakers so res zanimivi tedni, vključno z mini pripravljalnim taborom, ki se danes začenja v Sloveniji, še bolj pomembno za prihodnost je dogajanje okrog lastništva kluba. So pa dobili nagrado za vztrajnost in potrpežljivost, ponoči je Peyton Watson podpisal pogodbo s Clevelandom, Jonathan Kuminga pa je ostal brez zelo resnega snubca. Bo zdaj pristal na pogoje Los Angelesa?

Watson je bil najboljši igralec na tržišču brez pogodbe, Denver je želel, da bi ostal v njihovih vrstah, a je sprejel bolj donosno ponudbo Clevelanda za štiri leta in 88 milijonov dolarjev. V menjavo so bila vključena štiri moštva, Denver je dobil dva izbora na naboru (tudi v prvem krogu s strani Clevelanda 2031), LA Clippers Maxa Strusa, Cleveland pa Watsona in Cama Whitmora.

S tem se je zaprlo še eno poglavje v sagi Jonathana Kuminge, ki se znova vleče celo poletje. Cleveland je bil zainteresiran za njegove usluge in bi z njim najbrž podpisal pogodbo, če bi Watson ostal v Denverju. Zdaj so se vrata v Ohio za Kumingo zaprla, njegove možnosti, da postane Laker, pa poskočile. Spletna stran za napovedovanje dogodkov Polymarket zdaj predvideva, da ima Kuminga več kot 60 odstotkov možnosti, da bo to sezono začel v dresu Jezernikov.

Če se bo to zgodilo, bo Kuminga moral pristati na pogoje, ki jih ponuja Rob Pelinka, predvsem letno plačo okrog 12 milijonov dolarjev, s katero bi LA ohranil fleksibilnost za nove menjave ali podpise pogodb prihodnje poletje. To bo precej manj od 20 milijonov, kolikor od začetka poletja zahtevata Kuminga in njegov agent, zdaj pa že lahko z gotovostjo trdimo, da toliko denarja 23-letnik ne bo dobil.

Za Luko Dončića bi bila to dobra novica, LA bi zakrpal luknjo na položaju krila in krilnega centra in v rotacijo dodal še zadnjega člana udarne peterke, ki bi prinesel tudi atletsko dodano vrednost, kakršne temu moštvu manjka. Zdaj je na potezi Pelinka, da dokonča posel, ki se »kuha« že skoraj dva meseca.

Menjava Peytona Watsona

Cleveland Cavaliers prejemjo:

Peyton Watson (iz Denverja, sign and trade, pogodba 4 leta/88 milijonov $)

(iz Denverja, sign and trade, pogodba 4 leta/88 milijonov $) Cam Whitmore (iz Washingtona)

Denver Nuggets prejmejo:

nezaščiten izbor Clevelanda v 1. krogu nabora 2031

izbor v 2. krogu nabora 2032 (Sacramento)

(Sacramento) Julian Reese (iz Washingtona, nato odpuščen)

LA Clippers prejmejo:

Max Strus (iz Clevelanda)

Washington Wizards prejmejo: