Tlakovanje poti za domači košarkarski vrhunec čez štiri leta

V nadaljevanju:

Čar poletja ni skrit le v turkiznem morju ali na peščeni plaži, poletni meseci so tudi čas za športno mrzlico, ki na velikih turnirjih zajame navijače in tekmovalce z vsega sveta. Lansko poletje z evropskim prvenstvom v nogometu in nato olimpijskim spektaklom v Parizu je težko ponovljivo, letos je v ospredju košarka. Čeprav okrog rezultatskih pričakovanj hodijo kot mačke okrog vrele kaše, je na dlani, da z Luko Dončićem slovenska reprezentanca ne bo kar tako položila orožja. Vsak turnir s slovenskim športnim zvezdnikom št. 1 je privilegij tako za športnike kot za navijače, ne nazadnje pa tudi za vse, ki smo v športno dogajanje tako ali drugače vpeti na vsakem koraku.

Luka Dončić je v zadnjih 12 mesecih izkusil čustveni vrtiljak, kakršnega Slovenci obožujemo. Kritiziran, tarča obtožb, včasih tudi že potisnjen na rob, je Luka letos poleti stopil iz sence in napovedal skok na sam košarkarski vrh. Prvi korak bo naredil v reprezentanci, ponovitev zmagovitega scenarija iz sezone 2017 je tokrat onkraj sanj tudi največjih optimistov, a poletje na Poljskem in v Latviji vseeno lahko prinese marsikaj dobrega.