Tokrat slab začetek Ljubljančanov, srečen konec  

Krka obtičala na mestu

Rimac: Grda tekma

Cedevita Olimpija : Krka 72:56 (58:46, 40:31, 13:15) Dvorana Stožice, gledalcev 1000, sodniki Zamojski (Pol), Porobić (BiH) in Peić (Hrv).

Cedevita Olimpija: Boatright 4 (1:2), Hopkins 15 (3:6), Murić 12 (3:5), Mulalić 8 (2:2), Miller-McIntyre 8 (2:2), Blažič 7, Stipanović 2 (2:2), Simonović 16 (2:2).

Krka: Cosey 17 (2:3), Jones 11 (3:4), Marinelli 2, Balažič 9, Jošilo 1 (1:2), Lapornik 8 (2:2), Ramljak 8.



Vrstni red: Budućnost 9:2, Partizan, Cedevita Olimpija in Koper Primorska po 8:3, FMP 7:4, Crvena zvezda in Mornar po 6:5, Krka in Cibona po 4:7, Igokea, Zadar in Mega Bemax po 2:9.

Dosežki Cedevite Olimpije in Krke v zadnjih tednih niso bili ravno privlačno vabilo za ljubitelje košarke, naj pridejo v Stožice. In raven prikazane igre je potrdila, da sta moštvi še vedno v krču, saj so gledalci v minulih desetletjih videli veliko privlačnejših slovenskih derbijev. V sila povprečni predstavi je bila vendarle boljša domača zasedba in zmagala z 72:56 (58:46, 40:31, 13:15).Ljubljančani so se na poti do osme zmage v ligi ABA lotili tekme, kot da so še vedno pod vtisom šokantnega poraza z Nanterrom v evropskem pokalu. Za razliko od dvoboja v Parizu niso začeli silovito, prej bi rekli zelo slabo ter v uvodnih šestih minutah in 40 sekundah dosegli le dve točki. Oslabljena Krka je kajpada izkoristila ponujeno priložnost, pod vodstvom organizatorjaprešla v vodstvo z 10:2 in tesno dobila prvo četrtino, v kateri so prav vseh 13 točk Cedevite Olimpije prispevali slovenski košarkarji, kar je ob sedmih tujih legionarjih velika redkost. Najbolj se je gnal nekdanji adut Novomeščanov, a vendarle rojeni Ljubljančanin z osmimi točkami v začetnih desetih minutah pripravil izhodišče za boljše nadaljevanje.Druga četrtina, ki jo je domače moštvo dobilo s 27:16, je že prinesla drugačno razmerje sil. Prebudili so sein, Olimpijina obramba je postala bolj čvrsta, skok agresiven, zato je Krka vse težje sledila; izjema je bil Cosey, ki je bil ob glavnem premoru najučinkovitejši strelec na igrišču s 13 točkami. Njegovo moštvo pa je v tem času že zaostalo s 30:40, pogrešal pa je lahko večjo pomoč krila, sicer drugega najučinkovitejšega moža dolenjske zasedbe v ligi ABA.Tudi prekinitev med dvema polčasoma ni prinesla boljše igre. Pod obema obročema je mrgolelo zgrešenih »zicerjev«, lahkomiselni Ljubljančani pa so bili tudi hvaležna tarča za blokade. Že do sredine tretje četrtine so prejeli šest »banan«, od katerih jih je štiri podelil, lani član Petrola Olimpije. Toda pri rezultatu 50:46 je že prišla odločilna prelomnica, pri kateri so gostitelji našli dodatno prestavo, Novomeščani pa so obtičali na mestu. Po treh četrtinah je Cedevita Olimpija že vodila z 12 točkami razlike, zadnji del tekme pa je dobila z rokometnim izidom 14:10, ki je zaokrožil večer brez presežkov.»Vedeli smo, da nas čaka težka tekma. Poraz z Nanterrom je pustil čustveno sled, toda nekako smo le našli peterko, ki se je znala odzvati. Krka se je borila z neugodno nizko peterko, zato smo se morali prilagoditi. Tekma je bila grda, toda pomembna je zmaga, s katero smo končali prvo polovico lige ABA. Zadovoljen sem z našim iztržkom, če bi zmagali še v Zadru, bi bil zelo zadovoljen,« je ocenil Olimpijin trenerKrkin strategje dodal: »Imam občutek, da smo v prvem polčasu marsikaj podarili Cedeviti Olimpiji in da bi si lahko tem času priigrali večjo prednost. Poznalo se nam je, da stain Marko Jošilo poškodovana, slednji je sicer poskusil igrati, a ni šlo. Premalo smo spuščali žogo pod obroč, nasploh pa se nam moteče ponavljajo stare napake, predvsem pri individualni obrambi.«