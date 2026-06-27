  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Košarka

Nov trenerski izziv legendarnega Tonyja Parkerja

Eden izmed velikanov francoske košarke je že vse od leta 2014 predsednik kluba iz Lyona, zdaj pa je postal tudi trener.
Tony Parker je tudi selektor francoske reprezentance, mlajše od 17 let. FOTO: Ozan Kose/AFP
Galerija
Tony Parker je tudi selektor francoske reprezentance, mlajše od 17 let. FOTO: Ozan Kose/AFP
M. Ru., STA
27. 6. 2026 | 21:41
1:53
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Nekdanji francoski košarkarski zvezdnik Tony Parker je novi trener Asvela, je francoski klub sporočil na spletni strani. Štiriinštiridesetletnik je od leta 2014 predsednik kluba iz Lyona, zdaj pa bo prevzel vodenje evroligaške zasedbe, ki je minulo sezono končala na dnu razpredelnice med evropsko elito.

image_alt
Selektor Aleksander Sekulić brez nekaterih nosilcev igre

»Asvel z imenovanjem Tonyja Parkerja odpira novo poglavje v bogati zgodovini,« je klub zapisal na spletni strani. Klub se v prihajajočo sezono podaja z ogromnimi ambicijami v francoskem prvenstvu in evroligi, na igralskem trgu pa se poteguje za nekatera velika imena, kot so Sylvain Francisco, Armoni Brooks in Daniel Theis.

»Čutim neizmeren ponos ob prevzemu te odgovornosti v klubu. Vsakodnevno vračanje ob parket, ponovno doživljanje adrenalina in vodenje ekipe pri njenem razvoju so izzivi, ki me močno motivirajo,« je v izjavi za klub dejal 44-letni Parker.

Legendarni Francoz je v ligi NBA osvojil štiri šampionske prstane s San Antonio Spurs. Dres s številko devet visi tudi pod stropom dvorane v San Antoniu. V karieri je Parker igral še za PSG-Racing, Asvel in Charlotte Hornets. V NBA je skupaj odigral 1254 tekem, od tega 1198 za Spurs, in v povprečju dosegel 15,5 točke in 5,6 asistence na tekmo.

Sorodni članki

Šport  |  Nogomet
Dražba

Maradonina božja roka in žoga za najmanj 2,2 milijona evra

Leta 2022 je bil dres, ki ga je Maradona nosil na nepozabni četrtfinalni tekmi proti Angliji, prodan za devet milijon dolarjev.
27. 6. 2026 | 13:32
Preberite več
Šport  |  Košarka
Kvalifikacije za SP

Selektor Aleksander Sekulić brez nekaterih nosilcev igre

Prvi mož slovenske košarkarske reprezentance v kvalifikacijskih tekmah za svetovno prvenstvo ne bo mogel računati na nekaj uveljavljenih košarkarjev.
26. 6. 2026 | 16:23
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Vredno branja

Mundial tehnoloških velikanov, Apple proti Googlu, Meta proti Nvidii

Svetovno prvenstvo v nogometu je doseglo tudi najbolj znano in najbogatejšo dolino na svetu, Silicijevo. Tehnološki zanesenjaki najemajo bivše zvezdnike.
26. 6. 2026 | 09:11
Preberite več
Premium
Sobotna priloga
Konec življenja

»Niso mi podaljšali življenja, podaljšali so mi trpljenje«

To je tekst, kako v resnici deluje konec življenja v našem zdravstvenem sistemu. In kakšne učinke imajo zdravila z dvojnim učinkom.
27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Robert Golob: Umirite se, Janez Janša

Janez Janša je za izraelski časnik Israel Hayom napovedal zamrznitev priznanja Palestine, preselitev veleposlaništva in svoje predhodnike označil za nore.
27. 6. 2026 | 13:53
Preberite več
Novice  |  Znanoteh
Priznanje

Drugi Slovenec v zgodovini z najvišjim priznanjem britanske znanosti

Prvi je bil Janez Vajkard Valvasor, ki je član postal leta 1687 zaradi svojih naravoslovnih raziskav.
27. 6. 2026 | 12:18
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Varnost

Na spletu naprodaj bližnjica do državljanstva Slovenije

Različne agencije tujcem pomagajo pri pridobivanju slovenskega državljanstva v hitrem postopku, to počno onstran zakona.
Novica Mihajlović 27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
INTERVJU

Največje vprašanje digitalne prihodnosti ni umetna inteligenca

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Slovenske novice 26. 6. 2026 | 08:24
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Energetika
Gostujoče pero

Podatkovni centri so industrija prihodnosti

Regulacijo hlajenja v podatkovnih centrih omogočajo izključno izdelki, razviti in praviloma tudi izdelani v Evropi.
27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Financiranje

Energetski sektor ima dve milijardi evrov kreditnega potenciala

Ker energetskih projektov v Sloveniji primanjkuje, NLB financira velike naložbe v regiji.
27. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Glavoboli

Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Nespečnost

Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
Preberite več

Več iz teme

Tony ParkerAsvelokošarkaevroliga

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Stožice

Slovenski odbojkarji na domačem turnirju premagali tudi Brazilijo

Naši reprezentanti so na domačem turnirju v Stožicah vknjižili še tretjo zaporedno zmago. Jutri zvečer za konec še tekma z Italijo.
27. 6. 2026 | 22:20
Preberite več
Šport  |  Košarka
Celje

Oslabljena košarkarska reprezentanca klonila proti Italiji

Slovenski košarkarji so na generalki pred kvalifikacijami za SP v Celju izgubili proti Italiji. Selektor Aleksander Sekulić brez številnih nosilcev.
27. 6. 2026 | 22:13
Preberite več
Šport  |  Košarka
Lyon

Nov trenerski izziv legendarnega Tonyja Parkerja

Eden izmed velikanov francoske košarke je že vse od leta 2014 predsednik kluba iz Lyona, zdaj pa je postal tudi trener.
27. 6. 2026 | 21:41
Preberite več
Novice  |  Svet
Potres

Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 1400

Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih.
27. 6. 2026 | 21:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Politika

Vučić napovedal, da bo še nekaj tednov predsednik, nato bo odstopil

Shod v Beogradu je del kampanje Srbija zmaguje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajoči kampanji študentskega gibanja Študenti zmagujejo.
27. 6. 2026 | 20:39
Preberite več
Šport  |  Košarka
Lyon

Nov trenerski izziv legendarnega Tonyja Parkerja

Eden izmed velikanov francoske košarke je že vse od leta 2014 predsednik kluba iz Lyona, zdaj pa je postal tudi trener.
27. 6. 2026 | 21:41
Preberite več
Novice  |  Svet
Potres

Število smrtnih žrtev potresov v Venezueli preseglo 1400

Poškodovanih je več kot 3200 ljudi, več kot 3100 družin pa je v zasilnih zatočiščih.
27. 6. 2026 | 21:14
Preberite več
Novice  |  Svet
Politika

Vučić napovedal, da bo še nekaj tednov predsednik, nato bo odstopil

Shod v Beogradu je del kampanje Srbija zmaguje, s katero se skuša Vučić zoperstaviti več mesecev trajajoči kampanji študentskega gibanja Študenti zmagujejo.
27. 6. 2026 | 20:39
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Poletje, pravi čas za odločitev, ki znižuje tudi dohodnino

Poletni meseci so lahko idealen čas tudi za načrtovanje dolgoročnega varčevanja.
26. 6. 2026 | 08:53
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

Kar osem elektrarn: poteza, ki spreminja pravila poslovanja (video)

Stroški energije so v zadnjih letih postali ena pomembnejših poslovnih tem. Nihanja cen na energetskih trgih, vse strožje okoljske zahteve in potreba po zmanjševanju ogljičnega odtisa podjetja silijo k drugačnemu razmisleku o upravljanju energije.
26. 6. 2026 | 08:33
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

»Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo