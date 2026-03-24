Na mejnik razigranega Dončića so v Los Angelesu čakali 20 let

Zmagoviti niz Los Angeles Lakers je končan, vzdušje v slačilnici pa kljub porazu zelo dobro. V Detroitu so bili, utrujeni od peklenskega niza gostovanj, na začetku drugega polčasa že na kolenih, a so se vrnili v igro in v zadnji minuti celo povedli, nato pa za las ostali brez zmage (110:113). Luka Dončić se je boril z dolgimi rokami branilcev iz avtomobilskega mesta in z 32 točkami, 7 skoki in 6 asistencami nadaljeval niz odličnih predstav.

Detroit se je po manjši krizi vrnil na zmagovita pota in kljub poškodovanemu Cadu Cunninghamu, ki bo zaradi sesedenega pljučnega krila izpustil preostanek rednega dela sezone, nanizal šest zaporednih zmag. Na derbi moštev z vrha vzhodne in zahodne konference so Los Angeles Lakers prišli utrujeni po dolgem nizu gostovanj in marcu, v katerem so odigrali že 12 tekem. Za nameček sta tekmo poškodovana s klopi spremljala Rui Hachimura in Marcus Smart.

Še večje breme je zato padlo na pleča Dončića, ki se je dobro boril z drugo najboljšo obrambo v ligi, a je imel v prvem polčasu premalo pomoči. LeBron James je v prvih 24 minutah ostal brez zadetega meta iz igre – to se mu je pripetilo šele tretjič v karieri –, hladen je bil tudi Austin Reaves (16 od 24 točk v drugem polčasu), zato so branilci Detroita slovenskega zvezdnika nenehno podvajali.

Na začetku drugega polčasa so se Jezerniki znašli v zaostanku s 16 točkami, a se niso predali. »Bili smo v res težkem položaju, a smo stisnili zobe, znova smo se borili in se vrnili v igro. To je za nas enako pomembno kot zmaga. Številne stvari v igri smo opravili zelo dobro,« je ocenil Reaves, ki je pomagal zrežirati zasuk, v zadnji minuti tretje četrtine so po težki trojki Dončića gostje uspeli izenačiti. Sledilo je napetih zadnjih 12 minut, po prostih metih DeAndreja Aytona 40 sekund pred koncem so Kalifornijci povedli, igralec tekme Dannis Jenkins (30 točk, rekord kariere) pa je imel drugačne načrte. Dosegel je šest zaporednih točk in pred zadnjim napadom je LA zaostajal s 110:113.

Izvedba znova ni bila najboljša, LeBron je iz avta poskušal spraviti žogo do Dončića, a je Tobias Harris žogo odbil. Vmešal se je Maxi Kleber in žoga je nekako le našla pot do Ljubljančana, ki jo je prek dolgih rok Jalena Durena še uspel zalučati proti košu, a je bil prekratek in niz devetih zaporednih zmag Jezernikov je bil končan.

»Smo zelo dobra košarkarska ekipa, v to verjamem od začetka sezone in v zadnjem času to redno dokazujemo. Tudi tokrat sem ponosen, da nismo popustili, ko bi lahko. Psihološka priprava naše ekipe je fantastična, pokazali smo nekaj odličnih stvari na tem nizu gostovanj,« je kljub porazu igralce hvalil J. J. Redick.

Dončić je tekmo končal z 32 točkami ob slabšem metu iz igre (11-29, 3-13 za tri), pri veliko metih ob iztekajoči se uri ni imel izbire. Dodal je še sedem skokov in šest asistenc ter tri ukradene žoge, bil je edini v začetni peterki Lakers, ki je tekmo končal s pozitivno sedmico v kategoriji +-, ki kaže, koliko točk je moštvo doseglo in prejelo z igralcem na parketu. Že 10 tekem pred koncem sezone je presegel mejo 2000 točk, tako kmalu ni v dresu Lakers tega mejnika uspelo prebiti nikomur od sezone 2005/06, ko je blestel Kobe Bryant.

Naslednja tekma LA čaka v noči na četrtek v Indiannapolisu, nato se po dveh tednih vračajo domov. »Vsi imamo torbe pripravljene, a še ni čas za pot domov, čaka nas pomembna naloga,« James soigralce opozarja, da proti skromni Indiani, ki je proti Orlandu prekinila niz 16 porazov, ne bo dovolil ležerne igre.

Detroit Pistons – Los Angeles Lakers 113:110 (23:27, 42:25, 24:35, 24:23)

Dončić 32, 7 skokov in 6 asistenc v 38:49, Reaves 24, James 12 in 10 asistenc; Jenkins 30, Duren 20 in 11 skokov.