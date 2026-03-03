  • Delo mediji d.o.o.
Košarka

Prvič izključen, še preden je odigral minuto za novo moštvo (VIDEO)

Košarkar Washington Wizards Trae Young je še vedno na stranskem tiru zaradi poškodbe, kljub temu pa si je v Washingtonu že prislužil prvo izključitev.
Trae Young se je prikupil navijačem v Washingtonu, ko se je postavil v bran soigralcu. FOTO: Scott Taetsch/AFP
Trae Young se je prikupil navijačem v Washingtonu, ko se je postavil v bran soigralcu. FOTO: Scott Taetsch/AFP
N. Gr.
3. 3. 2026
1:57
Med najbolj izpostavljenimi posli zimskega prestopnega roka v ligi NBA je bila menjava, po kateri je Trae Young iz Atlante odšel k Washington Wizards. Ker Čarovniki v tej sezoni nimajo nikakršne želje po zmagovanju in želijo čim višji izbor na naboru, je Young zaradi poškodbe mišice še vedno na stranskem tiru. Kljub temu si je že prislužil prvo izključitev.

Giannis nazaj, Curry ne, Harden z zlomljenim prstom, kaj pa Tatum?

Young sploh še ni oblekel dresa Washingtona, a dvorana že skandira njegovo ime. Na klopi je spremljal dvoboj Tarija Easona in Jamirja Nelsona ob zmagi Houstona nad Washingtonom s 123:118, ko je Eason naredil prekršek, je Young pritekel na igrišče in posredoval pri sodniku.

Ta je najprej dosodil tehnično napako, nato pa Younga poslal pod prho, ker je brez dovoljenja prišel na parket. Oziroma v garderobo, prhe kot gledalec ni potreboval. »Ne pričakujem, da bom prav velikokrat izključen, a ko je treba zaščititi moje brate, bom vedno tukaj,« je Young v odgovor zapisal na omrežju X.

Vprašanje je, ali bo v tej sezoni 27-letnik še igral, njegovi novi soigralci pa so polni hvale glede vodstvenih sposobnosti pred leti enega najbolj obetavnih igralcev v ligi, ki pa nikoli ni povsem upravičil potenciala. Skupaj z Anthonyjem Davisom in mladimi soigralci bi Young lahko tvoril zanimivo ekipo Washingtona v prihodnji sezoni, v kolikor v ameriški prestolnici ne bo sledil še kakšen pretres.

