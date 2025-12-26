Dovolj je bilo izgovorov, pred Dončićem je peklenska sobota

Po tretjem zaporednem porazu v Los Angelesu veliko slabe volje v garderobi. Dončićevih 25 točk na božič ni prekrilo težav v moštvu.

Ob koncu leta 2025 v taboru Los Angeles Lakers močno škripa. Na parketu igrajo brez prave energije in ekipnega duha, s premalo pomoči v obrambi in preveč individualnimi akcijami. Rezultat je viden in zaskrbljujoč, prvič v sezoni so izgubili tri zaporedne tekme, od božičnega spektakla s Houstonom (96:119) so imeli gledalci bore malo. Trener je zahteval spremembe in Luki Dončiću ter soigralcem napovedal kazenski sobotni trening, ki ne bo prijeten. Ognjeviti J. J. Redick na klopi je oaza tekmovalnosti v puščavi malodušja, ki trenutno vlada med igralci Los Angeles Lakers. »To je najtežje obdobje sezone, kamorkoli greš, je mrzlo, vse te boli, si daleč od družine. Začetni optimizem se poleže, do adrenalina končnice je še daleč. To je obdobje, ki ga je preprosto treba preživeti,« srednjo ...