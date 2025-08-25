Trener je priletel z zasebnim letalom, da bi ga videl na igrišču

V nadaljevanju:

»Vedno sem bil pripravljen. Vedno je lepo in velika čast igrati za domovino, za svojo državo. Že v zadnjih kvalifikacijah so se javili s Košarkarske zveze Slovenije. Jasno sem sporočil, da sem na voljo. Tudi v Turčiji, kjer sem igral v minuli sezoni, so bili ponosni, ker so imeli v svoji vrsti igralca, ki je kandidat za reprezentanco,« je pred debijem za Slovenijo razmišljal 30-letni Martin Krampelj, ki ga je selektor Aleksander Sekulić poklical na priprave za Eurobasket 2025. Pod slovenskim košem je zazijala praznina, Martin pa bi bil lahko tisti, ki bi jo zapolnil ter odgovoril na zahteve in pričakovanja selektorja Sekulića.

V petek, 8. avgusta je zgledno in obetavno odigral prve minute za člansko vrsto Slovenije, dan pozneje, 9. avgusta pa je minilo točno 13 let, odkar je takrat golobradi Martin prvič ponosno nosil dres Slovenije – bilo je na mladinskem evropskem prvenstvu v Litvi. Mnogo Save in Krke je preteklo od tedaj, Martin je dozorel in večkrat opozoril nase. Ni pa letos prvič na reprezentančnem radarju. O njem je spoštljivo pred leti govoril tedanji selektor Slovenije Igor Kokoškov, na Martina je bil pozoren nekdanji športni direktor reprezentance Matjaž Smodiš. »Res je. Na Matjaža imam lepe spomine. Ko sem bil v Krki, mi je pomagal in pokazal nekaj trikov v igri pod košem,« Martin spoštljivo govori o svojem rojaku, danes uspešnem podjetniku. Na širši seznam kandidatov za Eurobasket 2017 ga je uvrstil že Igor Kokoškov, a je Krampelj nastop odpovedal zaradi zdravstvenih težav. Leta 2020 je znova prejel vpoklic v izbrano vrsto, a v kvalifikacijah za EP ni zaigral.