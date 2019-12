Trenerju je popolnoma vseeno, s katerega planeta prihaja Luka Dončić (VIDEO)

Vsaka nagrada mu pomeni ogromno



Vročica vroča tudi brez Dragića

Ljubljana – Slovenski košarkarski čudežni dečekje uprizoril novo vrhunsko predstavo v ligi NBA. V 28 minutah je nanizal 33 točk, s katerimi je prispeval levji delež k visoki zmagi moštva Dallas Mavericks v gosteh nad New Orleans Pelicans (118:97).Za nameček je 20-letni Ljubljančan, ki je iz igre zadel devet od osemnajstih poskusov (za dve: 4:6, za tri: 5:12), v statistiko vpisal kar 18 skokov (novi osebni rekord) in pet asistenc. Tokrat je izgubil štiri žoge. Znova je bil najboljši strelec Dallasa, ki je slavil tretjo zaporedno zmago na tujem. Trenerjupočasi zmanjkuje presežnikov, s katerimi opisuje Dončića.»Luka je bil sijajen. Osemnajst skokov je veliko, zelo veliko za branilca. Popolnoma vseeno mi je, s katerega planeta prihaja. Izjemen je,« je Carlisle navdušen nad Dončićem, ki je priznal, da sploh ni vedel, da je zbral toliko skokov. »To sem videl šele, ko sem odhajal z igrišča,« je omenil slovenski zvezdnik, potem ko je postal šele tretji igralec v zgodovini lige NBA, ki je dosegel toliko skokov pred svojim 21. rojstnim dnevom. Pred njim sta takšno statistiko zabeležila(z Atlanto Hawks v sezoni 1973/74) in(z ekipo Orlando Magic v sezoni 1992/93).»Vsaka nagrada mi pomeni ogromno, še posebej ta, saj me dodatno motivira. Soigralci mi veliko pomagajo, trenerji tudi. Brez njih je ne bi osvojil,« je Dončić še povedal o priznanju za najboljšega igralca meseca novembra v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.Pomemben delež k novi zmagi Dallasa je dodal, ki je prispeval 19 točk, po ducat pa sta jih doseglaml. in, medtem ko jih jev statistiko vpisal sedem. Najbolje razpoloženi košarkar pri Pelikanih je bils 24 točkami.Nove zmage so se veselili tudi v moštvu Miami Heat, ki so brez poškodovanegas 121:110 v gosteh premagali Toronto Raptors. Za Vročico sta največ točk (22) doseglain, ki se je izkazal s trojnim dvojčkom (13 skokov in 12 asistenc).– Cleveland Cavaliers : Detroit Pistons 94:127, Washington Wizards : Orlando Magic 120:127, San Antonio Spurs : Houston Rockets 135:133, Denver Nuggets : Los Angeles Lakers 96:105, Los Angeles Clippers : Portland Trail Blazers 117:97.