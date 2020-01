Tretjič zapored se niso mogli rešiti skozi šivankino uho

Bojeviti Koprčani

Koper Primorska : Budućnost 75:78 (62:62, 32:50, 18:20) Dvorana Bonifika, gledalcev 1500, sodniki Belošević (Srb), Hadžić (Hrv) in Šundić (ČG).

Koper Primorska: Barič 2, Kosi 2, Lazić 11 (2:8), Marinković 14 (0:1), Hodžić 23 (2:4), Dimec 6, Vončina 17 (6:6); Budućnost: Cobbs 15 (10:12), Ivanović 8 (2:2), Bamforth 2, Šehović 13 (1:1), Martin 9 (3:3), Ilić 4, Kilpatrick 15 (2:3), Božić 7, Meiers 2 (2:2), D. Nikolić 3.

Cedevita Olimpija : Igokea 78:85 (63:65, 49:46, 28:25) Dvorana Stožice, gledalcev 1500, sodniki Obrknežević, Mrdak (oba Srb) in Porobić (BiH).

Cedevita Olimpija: Krušlin 6 (1:2), Hopkins 4, Murić 3 (1:2), Mulalić 6, Miller-McIntyre 22 (2:3), Blažič 19 (7:8), Stipanović 5 (1:3), Simonović 6 (3:3), Zirbes 7 (1:2); Igokea: Simeunović 1 (1:2), Talić 10, Lešić 27 (5:9), Green 15 (6:6), Vaughn 7, Ilić 13 (2:4), Gagić 12 (6:8).





Drugi pari 14. kola – Partizan : Mornar 88:75 (66:53, 46:29, 17:11 – Paige 19, Redding 16, Janković 14; Pullen 19, Harris 14, Bjelica 13, Begić 2), FMP : Cibona 88:79 (64:58, 35:44, 20:18 – Radanov 20, Reath 19, Pot 13; Rebec 19, Badžim 15, Novačić 11), Zadar : Mega Bemax 106:100 (66:75, 47:51, 22:26 – Vuković 28, Allen 22, Ivanov in Mavra po 15; Simonović 23, Perry 19, Mišković 14, Mesiček 9, Macura 0); ponedeljek: Crvena zvezda – Krka (17).



Vrstni red: Budućnost in Partizan po 11:3, Cedevita Olimpija 10:4, FMP 9:5, Koper Primorska 8:6, Mornar 7:7, Crvena zvezda (-1) 7:6, Krka 5:8, Igokea, Zadar in Cibona po 4:10, Mega Bemax 3:11.

Ljubljana – Nesporni zmagovalci minulega konca tedna v ligi ABA so bili košarkarji Budućnosti. Najprej so za zeleno mizo dobili z 20:0 derbi prejšnjega kola, na katerega Crvena zvezda ni pripotovala, v soboto so – resda veliko težje, kot so pričakovali – odnesli obe točki iz Kopra, v nedeljo pa jim je šel na roko še poraz Cedevite Olimpije z oslabljeno Igokeo, prvi v domači dvorani v celi sezoni. Korak s Črnogorci drži zgolj Partizan, ki je nanizal šest zaporednih uspehov.Cedevita Olimpija je izzivala srečo že v dvobojih z Mego Bemaxom in Cibono, a se je nekako rešila z izdatno mero sreče in odločilnima košema. V novem dvoboju s tekmecem z dna lestvice se ni mogla rešiti skozi šivankino uho. Igokea je zaradi zdravstvenih težav odigrala vso tekmo zgolj s sedmimi košarkarji,inpa sta na parketu vztrajala vseh 40 minut, toda v seštevku je povsem zasluženo osvojila Stožice. Večji del dvoboja so resda vodili gostitelji, a največ z 32:25, saj je bila njena obramba vse preveč medla, da bi lahko kaznovala kadrovsko podhranjenost tekmecev. Ti so slednjič izgubili le pet žog, domača zasedba 16.Vrzeli je znal učinkovito kaznovati predvsem krilni center, ki je v sezoni 2015/16 nosil dres Uniona Olimpije, tokrat pa je igral, kot da je še vedno doma v stožiški dvorani. Poldrugi mesec pred 34. rojstnim dnevom se je izkazal s 27 točkami (met za dve 5:8, za tri 4:6) in 8 skoki, kar je 15 točk več od njegovega prejšnjega rekorda v sezoni, ter povsem zasenčil vse visoke Olimpijine adute. Ob odsotnostista pri Ljubljančanih strelsko izstopalaz 22 točkami (za dve 7:13, za tri 2:2), 8 skoki in 5 asistencami, a tudi 5 zapravljenimi žogami, in Blažič (19 točk – za dve 3:6, za tri 2:8), ki je z dvema zaporednima trojkama za 69:67 okrepil upanje gostiteljev. Toda po vodstvu s 76:74 je v zadnjih treh minutah in pol zaostala za Igokeo z 2:11.Olimpijin trenerje po nepričakovanem porazu priznal: »Zadnje tri naše tekme v ligi ABA so bile zelo podobne. Dvakrat smo imeli veliko sreče, Igokea pa nas je zasluženo ugnala. Že na začetku tekme nismo bili pravi. Želeli smo igrati agresivno v obrambi, a 46 točk, kolikor smo jih prejeli do glavnega odmora, je preveč. Moti me neodgovornost z žogo, tudi mečemo takrat, ko ne bi smeli.«Toliko več srčnosti so prikazali košarkarji Kopra Primorske. Pred polčasom so zaostajali za Budućnostjo z 28:48 in ostali še brez poškodovanega organizatorja, a pod vodstvom kapetanazagrizli z izjemno vnemo. Tretjo četrtino so dobili s 30:12, v 32. minuti pa so že vodili s 64:62 in se trdno oklenili gostov. Tragična junaka sta bila, ki je v zadnji minuti zgrešil tri proste mete, in Hodžić, saj je v zadnji sekundi za las zgrešil poskus za tri točke za podaljšek.Koprski strategje poudaril: »Začeli smo premehko, morda smo bili prestrašeni. Ko je bila začetna trema mimo, smo igrali veliko bolje. Žal se je poškodoval Barič, toda fantje so igrali maksimalno in vesel sem za njih. Žal je na koncu zmanjkala pika na i, ki bi jim dala dodaten zagon za naprej. Ko se bomo okrepili, bo prišla še kakšna zmaga.«