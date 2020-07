Trifunović bo spet sodeloval s Kokoškovom

Ljubljana – Kot so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije (KZS), bo Rado Trifunović v novi sezoni pomagal Igorju Kokoškovu pri Fenerbahčeju. Z vodstvom turškega velikana je sklenil dveletno pogodbo. V Istanbul se bo 47-letni trener preselil v začetku avgusta, ko bo z novim klubom začel priprave za prihajajočo sezono.



»Izjemno sem vesel in počaščen, da se mi je ponudila priložnost delati v tako velikem klubu, kot je Fenerbahče, in hkrati spet sodelovati s tako dobrim trenerjem, kot je Igor Kokoškov. Upam, da bo ta nova košarkarska izkušnja zelo pozitivna. Ob tej priložnosti bi se rad iskreno zahvalil vodstvu Košarkarske zveze Slovenije za ponujene priložnosti in podporo ter vsem sodelavcem zveze za čudovitih osem let sodelovanja. Hvala tudi vsem reprezentantom ter kolegom iz reprezentančnega štaba. Upam, da se bodo naše poti v prihodnosti še srečale,« si je zaželel Trifunović.



Vse od leta 2012 je deloval na Košarkarski zvezi Slovenije. Uvodoma je skrbel za najmlajše reprezentančne rodove kot vodja regijskega selekcioniranja, v poletjih 2014 in 2015 je vodil slovensko B reprezentanco, od leta 2015 do 2017 pa je v štabu izbrane vrste opravljal vlogo pomočnika selektorjev Jureta Zdovca in Igorja Kokoškova. S Slovenijo se je leta 2017 veselil tudi naslova evropskega prvaka, po odhodu Kokoškova pa je sam sedel na selektorski stolček. Našo reprezentanco je kot selektor vodil v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2019 in v aktualnih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2022.