Trifunović po zmagi nad skromno Avstrijo: Po bitki je lahko biti general

Jordan Morgan vzel stvari v svoje roke

Edo Murić je bil skupaj z Jordanom Morganom najboljši strelec pri Sloveniji. FOTO: Fiba



Trifunović: Po bitki je lahko biti general

Slovenija : Avstrija 85:78 (63:64, 43:29, 21:15)

Dvorana Bonifika, gledalcev 2800, sodniki Maestre (Fra), Yalman (Tur) in Mačiulis (Lit).

Slovenija: Nikolić 6, Prepelič 17 (5:5), Blažič 9 (2:2), Murić 19 (4:4), Morgan 19 (3:3) – prva peterka; Rupnik 4 (1:2), Hrovat 5 (1:2), Hodžić 3, Mahkovic, Dimec 3 (3:4); Mesiček in Kosi nista igrala; Avstrija: Vujošević 18 (5:6), Klepeisz 8, Lanegger 2, Trmal 2, Ogunsipe 17 (2:3) – prva peterka; Schreiner2 (2:2), Lamešić 5 (1:2), Murati, Hopfgartner 2, Guttl, Douvier 9 (5:5), Mateo 13 (6:6); met za dve točki: Slovenija 18:30 (60 %), Avstrija 15:35 (43 %); za tri: Slovenija 10:34 (29 %), Avstrija 9:33 (27 %); skoki: Slovenija 39 (29+10), Avstrija 40 (24+16).

Drugi izid v skupini F – Ukrajina : Madžarska 60:62 (Bobrov, Pustovij in Herun po 12; Vojvoda 11, Keller 10, Benke in Varadi po 9); para prihodnjega kola, 27. november: Slovenija – Ukrajina, Avstrija – Madžarska.

Slovenski košarkarji so tudi na drugi kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu leta 2021 plesali po robu prepada in na koncu za las ubežali novemu polomu. Po hudem boju so v zadnji četrtini vendarle strli odpor Avstrijcev, toda s predstavo še zdaleč niso navdušili številnih navijačev.Potem ko so izbranci selektorjauvodno četrtino po začetnih težavah dobili z 21:15 in v drugi, v kateri so po treh minutah vodili že za 18 točk (41:23), zagospodarili na igrišču koprske Bonifike, se je zdelo, da je tekma odločena. Verjetno so tako mislili tudi naši reprezentanti, drugače si pač ni mogoče razlagati njihove obupne igre v nadaljevanju.Avstrijci kljub visokemu zaostanku niso vrgli pušk v koruzo. Na začetku drugega polčasa so se odločno pognali v lov za južnimi sosedi ter na krilih v Vrbasu rojenega(skupaj je dosegel 18 točk) in(17), ki ima po očetu nigerijsko kri, pridno topili slovensko prednost.Tako so v 24. minuti zaostajali le še za osem točk (43:51) in po silovitem jurišu utišali dvorano, potem ko so v nadaljevanju izničili razliko in poldrugo minuto pred koncem tretje četrtine izenačili rezultat (59:59). Še več; zatem so prešli celo v vodstvo in si za zadnjo četrtino priigrali točko naskoka (64:63).Slovencem, ki so pošteno kravžljali živce navijačem, je začela teči voda v grlo; po uvodnem porazu z Madžari si novega spodrsljaja niso smeli privoščiti. Breme pritiska je botrovalo novim napakam in gostje so v 31. minuti ušli celo za štiri točke (63:67).Tedaj so naši košarkarji spoznali, da je vrag vzel šalo.je znižal rezultat (65:67), po izenačenjupa je naturalizirani Američan našo vrsto spet popeljal do prednosti (69:67) in zatem še v vodstvo (z 71:69), ki ga do konca ni več izpustila iz rok. Ko so z Jordanovimi koši pet minut pred koncem pobegnili za šest točk (75:69), so lažje zadihali in barko po razburkanem morju vendarle varno prikrmarili v koprski pristan.Pomemben delež k zmagi Slovenije je prispeval kapetan, ki je bil skupaj z Morganom (oba sta zbrala po 19 točk) najboljši strelec tekme. »Začeli smo dobro in v prvem polčasu nadzirali potek igre, nakar se nam je spet malo ustavilo. Proti koncu smo vendarle pokazali, da imamo bolj kakovostno ekipo, tako da smo zasluženo zmagali,« je pojasnil Murić in na vprašanje, zakaj imajo takšne težave, odvrnil, da se je v pičlih dveh dneh težko dobro pripraviti za takšne dvoboje.»Imamo le dve, tri akcije. Ko jih tekmeci enkrat preberejo, ti lahko hitro porušijo ritem,« je razložil in besedo prepustil selektorju, ki si je po zmagi vidno oddahnil. »Če se ozrem nazaj, bi lahko seveda določene zadeve izboljšali, toda po bitki je lahko biti general. Če bi imeli na voljo več časa za pripravo, bi nam bilo zagotovo lažje,« je presodilin priznal, da je bil po porazu na Madžarskem pod precejšnjim pritiskom. »Verjamem, da nam bo po tem uspehu lažje. Čutim, da postajamo ekipa.« Njegov kolega na avstrijski klopipa je dejal, da so imeli na začetku tekme preveliko spoštovanje do evropskih prvakov, pravi značaj pa da so pokazali šele v drugem polčasu.