Trije košarkarji odhajajo iz Ljubljane

Ljubljana - Košarkarski klub Cedevita Olimpija se je v luči tekmovalnega premora zaradi pandemije koronavirusa dogovorila za sporazumno prekinitev pogodb s hrvaškim reprezentantom Filipom Krušlinom, nemškim reprezentantom Maikom Zirbesom in reprezentantom Bosne in Hercegovine Andrijo Stipanovićem.



Vsi trije so se v Ljubljano preselili pred začetkom sezone 2019/20. Krušlin in Stipanović sta bila v minulih sezonah vrsto let člana zagrebške Cedevite, Zirbes pa se je v Ljubljano preselil po tem, ko je sezono začel na Kitajskem.



"V Ljubljani sem se v tej sezoni počutil odlično. Mesto je lepo, razmere za treninge in igranje tekem so odlične. V mestu je tudi nekaj dobrih restavracij, in če potegnem črto, smo se z družino imeli zelo dobro. Sezona je bila polna vzponov in padcev, kar je povsem normalno za šport. Naša ekipa se je znašla v povsem novem položaju po združitvi dveh klubov, ko se je vsak od igralcev še iskal v moštvu, verjamem pa, da bo v prihodnosti klubu veliko lažje, saj so se vsi v klubu prilagodili stanju, in vedo, kaj jih čaka," je po prekinitvi sodelovanja povedal Krušlin.



"Sezona se na žalost ni sklenila, kot smo vsi pričakovali. Naše moštvo je bilo veliko boljše, kot so to morda kazali rezultati. Vsak od nas je skušal dati vse od sebe, a na žalost to včasih ni bilo dovolj. Ljubljana mi je resnično všeč, prav tako pa sem preživel prijetno sezono z vsemi soigralci ter uslužbenci iz pisarne," pa je ob slovesu dejal Zirbes.