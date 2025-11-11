Novi imenitni predstavi je Dončić dodal še divje zabijanje

Na tekmi v Charlottu gledalcem ni bilo žal, da so za vstopnico segli v žep, četudi so domačini izgubili s 111:121 proti Los Angeles Lakers. Luka Dončić je znova čaral na igrišču, 38 točk je dosegel ob 50-odstotnem metu iz igre (14/28) in zadel tudi pet trojk, med drugim met prek skoraj celega igrišča tik po sireni, ki je izzval odobravanje občinstva. Kot da mojstrske trojke in podaje prek celega igrišča ne bi bile dovolj, je dvorano na noge dvignil z dvoročnim zabijanjem.

V postavo Jezernikov se je vrnil Austin Reaves in takoj zavzel svoje mesto v začetni peterki. Na uvodu to gostom ni pomagalo, Miles Bridges je povedel razpoložene domačine, ki so imeli nekaj težav v igri. Nato je Luka umiril nalet in začel mleti obrambo tekmecev s trojkami – zadel jih je pet –, njegove podaje so znova imele oči, prodori v raketo pa so za veliko večino moštev nerešljiva uganka.

Za razliko od prejšnjih sezon je Luka v napadu veliko bolj umirjen in igra z jasnim načrtom, zato tudi točke prihajajo v rednih intervalih in ni več odvisen od obdobij tekme, ko dobi vročo roko. Temu primerni so tudi njegovi strelski dosežki, le dve tekmi je v tej sezoni končal z manj kot 30 točkami, v povprečju jih dosega 37 na tekmo.

V tretji četrtini, ko so Lakers naredili ključno razliko, je podvajanja izkoriščal za podaje Ruiju Hachimuri. Foto Brian Westerholt/Reuters

Ključna za zmago Lakers je bila tretja četrtina, ko je Charlotte poskusil s pritiskom na Dončića po celem igrišču. Luka jih je kaznoval s podajami do odprtega Ruija Hachimure, ki je v tretjem delu tekme dosegel 13 od svojih 21 točk in pomagal LA-ju, da je zgradil temelj za zmago. Občinstvo je bilo na nogah, ko je Dončić po prodoru v raketo dvoročno zabil in obvisel na obroču, atletski izbruh je presenetil tudi njega.

Tekma še ni bila odločena, Charlotte se je sredi zadnje četrtine še približal na osem točk, nato pa je Luka s košem pod osebno napako odločil tekmo. Z 38 točkami, šestimi skoki in sedmimi asistencami je bil znova igralec tekme, Reaves jih je ob vrnitvi po poškodbi dodal 24, Hachimura pa 21.

Los Angeles bo gostujočo turnejo nadaljeval v noči na četrtek, ko jih čaka gostovanje pri prvakih iz Oklahome in MVP-ju lige Shaiju Gilgeous-Alexandru. To bo dober preizkus moči za LA brez LeBrona Jamesa, ki bo v teh dneh začel vadbo s podružnico iz razvojne lige South Bay Lakers.

Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers 111:121 (40:36, 33:29, 15:31, 33:25)

Bridges 34, Knueppel 19 in 10 skokov, Sexton 13; Dončić 38, 6 skokov in 7 asistenc v 38:25, Reaves 24, Hachimura 21.

Preostali izidi:

Washington Wizards - Detroit Pistons 135:137

Portland Trail Blazers - Orlando Magic 112:115

Cleveland Cavaliers - Miami Heat 138:140

San Antonio Spurs - Chicago Bulls 121:117

Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 116:114

New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 98:121

Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 120:113