  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Košarka

    Novi imenitni predstavi je Dončić dodal še divje zabijanje

    Košarkarji Los Angeles Lakers so se s 121:111 v Charlottu vrnili na zmagovalna pota. Luka Dončić je blestel z 38 točkami, zadel je pet trojk.
    Luka Dončić se je znova približal 40 točkam. FOTO: David Jensen/AFP
    Galerija
    Luka Dončić se je znova približal 40 točkam. FOTO: David Jensen/AFP
    Nejc Grilc
    11. 11. 2025 | 05:11
    11. 11. 2025 | 06:28
    4:53
    A+A-

    Na tekmi v Charlottu gledalcem ni bilo žal, da so za vstopnico segli v žep, četudi so domačini izgubili s 111:121 proti Los Angeles Lakers. Luka Dončić je znova čaral na igrišču, 38 točk je dosegel ob 50-odstotnem metu iz igre (14/28) in zadel tudi pet trojk, med drugim met prek skoraj celega igrišča tik po sireni, ki je izzval odobravanje občinstva. Kot da mojstrske trojke in podaje prek celega igrišča ne bi bile dovolj, je dvorano na noge dvignil z dvoročnim zabijanjem.

    V postavo Jezernikov se je vrnil Austin Reaves in takoj zavzel svoje mesto v začetni peterki. Na uvodu to gostom ni pomagalo, Miles Bridges je povedel razpoložene domačine, ki so imeli nekaj težav v igri. Nato je Luka umiril nalet in začel mleti obrambo tekmecev s trojkami – zadel jih je pet –, njegove podaje so znova imele oči, prodori v raketo pa so za veliko večino moštev nerešljiva uganka.

    Za razliko od prejšnjih sezon je Luka v napadu veliko bolj umirjen in igra z jasnim načrtom, zato tudi točke prihajajo v rednih intervalih in ni več odvisen od obdobij tekme, ko dobi vročo roko. Temu primerni so tudi njegovi strelski dosežki, le dve tekmi je v tej sezoni končal z manj kot 30 točkami, v povprečju jih dosega 37 na tekmo. 

    V tretji četrtini, ko so Lakers naredili ključno razliko, je podvajanja izkoriščal za podaje Ruiju Hachimuri. Foto Brian Westerholt/Reuters
    V tretji četrtini, ko so Lakers naredili ključno razliko, je podvajanja izkoriščal za podaje Ruiju Hachimuri. Foto Brian Westerholt/Reuters

    Ključna za zmago Lakers je bila tretja četrtina, ko je Charlotte poskusil s pritiskom na Dončića po celem igrišču. Luka jih je kaznoval s podajami do odprtega Ruija Hachimure, ki je v tretjem delu tekme dosegel 13 od svojih 21 točk in pomagal LA-ju, da je zgradil temelj za zmago. Občinstvo je bilo na nogah, ko je Dončić po prodoru v raketo dvoročno zabil in obvisel na obroču, atletski izbruh je presenetil tudi njega.

    Tekma še ni bila odločena, Charlotte se je sredi zadnje četrtine še približal na osem točk, nato pa je Luka s košem pod osebno napako odločil tekmo. Z 38 točkami, šestimi skoki in sedmimi asistencami je bil znova igralec tekme, Reaves jih je ob vrnitvi po poškodbi dodal 24, Hachimura pa 21.

    Los Angeles bo gostujočo turnejo nadaljeval v noči na četrtek, ko jih čaka gostovanje pri prvakih iz Oklahome in MVP-ju lige Shaiju Gilgeous-Alexandru. To bo dober preizkus moči za LA brez LeBrona Jamesa, ki bo v teh dneh začel vadbo s podružnico iz razvojne lige South Bay Lakers.

    Charlotte Hornets – Los Angeles Lakers 111:121 (40:36, 33:29, 15:31, 33:25)
    Bridges 34, Knueppel 19 in 10 skokov, Sexton 13; Dončić 38, 6 skokov in 7 asistenc v 38:25, Reaves 24, Hachimura 21.

    Preostali izidi:
    Washington Wizards - Detroit Pistons 135:137
    Portland Trail Blazers - Orlando Magic 112:115
    Cleveland Cavaliers - Miami Heat 138:140
    San Antonio Spurs - Chicago Bulls 121:117
    Milwaukee Bucks - Dallas Mavericks 116:114
    New Orleans Pelicans - Phoenix Suns 98:121
    Minnesota Timberwolves - Utah Jazz 120:113

     

    Datum Ura Tekma Rezultat
     9. 11.  2.00 Atlanta - LA Lakers 122:102
     11. 11.  1.00 Charlotte - LA Lakers 111:121
     13. 11.  3.30 Oklahoma - LA Lakers  
     15. 11.  2.00 New Orleans - LA Lakers  
     16. 11.  2.00 Milwaukee - LA Lakers  
     19. 11.  4.00 LA Lakers - Utah  

     

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Odločili se bodo tik pred zdajci, o Dončiću ni dvoma

    Los Angeles Lakers ob 1.00 gostujejo v Charlottu, o (ne)igranju Austina Reavesa bodo odločitev sprejeli tik pred začetkom tekme.
    Nejc Grilc 10. 11. 2025 | 19:43
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Stara sablja, Kevin Durant, že dviguje Houstonove delnice

    Teksaško moštvo na krilih 37-letnega veterana in mladega Turka Alperena Senguna do šeste zmage v ligi NBA. Košarkarji Oklahome v šampionskem ritmu.
    10. 11. 2025 | 07:59
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Tretji poraz sezone

    Po dveh minutah je vedel, da je pred Lakers dolg večer

    Los Angeles Lakers so proti oslabljeni Atlanti pogrnili na celi črti. Luka Dončić do polčasa dosegel 22 točk. V torek zjutraj proti Charlottu.
    Nejc Grilc 9. 11. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Atlanta Hawks - LA Lakers

    Dončić je izgubil apetit, Redick odvihral po 90 sekundah

    Košarkarji Los Angeles Lakers so se v Atlanti ujeli v past domačinov, ki so s hitro igro in dobro obrambo zlahka slavili s 122:102. Dončić je dosegel 22 točk.
    Nejc Grilc 9. 11. 2025 | 05:31
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Luka DončićCharlotte HornetsLos Angeles LakersAustin ReavesLaMelo BallJ. J. RedickkošarkaLiga NBA

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Enostavna martinova pojedina iz enega pekača

    Ideja za martinovo kosilo: hrustljava piščančja bedra in pečeno zelje v eni posodi – izjemno okusno in brez stresa.
    Odprta kuhinja 11. 11. 2025 | 06:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Martinovanje

    Ko se mošt spremeni v vino; na mizah pa gos, mlinci, rdeče zelje in vino

    Največ ljudi vsako leto privabi največje javno martinovanje v Mariboru, ki letos poteka kar pet dni, saj so ga s predstavitvami vinarjev začeli že v petek.
    11. 11. 2025 | 06:27
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Arttu Tuominen je nova zvezda skandinavske kriminalke

    Finski avtor kompleksnih zgodb navdušuje z napetim pisanjem.
    Zdenko Matoz 11. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Varčevanje

    Pobudnikom ni uspelo zbrati 40.000 podpisov v podporo referendumu.
    Marko Kočevar 11. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Red Bull - Bora Hansgrohe

    Bil je Pogačarjev zaupnik, zdaj bo svetoval Rogliču

    Nekdanji avstralski športni direktor ekipe UAE Emirates Allan Peiper se v svetovalni vlogi vrača v karavano, pomagal bo Rogličevi ekipi.
    11. 11. 2025 | 05:20
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Arttu Tuominen je nova zvezda skandinavske kriminalke

    Finski avtor kompleksnih zgodb navdušuje z napetim pisanjem.
    Zdenko Matoz 11. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Varčevanje

    Pobudnikom ni uspelo zbrati 40.000 podpisov v podporo referendumu.
    Marko Kočevar 11. 11. 2025 | 05:55
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Red Bull - Bora Hansgrohe

    Bil je Pogačarjev zaupnik, zdaj bo svetoval Rogliču

    Nekdanji avstralski športni direktor ekipe UAE Emirates Allan Peiper se v svetovalni vlogi vrača v karavano, pomagal bo Rogličevi ekipi.
    11. 11. 2025 | 05:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo