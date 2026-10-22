Trump udaril po LeBronu in zahteva opravičilo: Ne spoštuje naše države

Ameriški predsednik Donald Trump se je znova ostro spravil na košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa. Tokrat ga je razjezilo Jamesovo obnašanje med predvajanjem ameriške državne himne pred tekmo Philadelphie 76ers proti New York Knicks.

Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil posnetek, na katerem 41-letni James skupaj s soigralci stoji ob robu igrišča, med himno pa se razteza, zamahuje z rokami in nekajkrat oponaša met na koš. Ameriški predsednik je njegovo početje označil za nespoštljivo.

»Med poslušanjem naše državne himne LeBron James ne spoštuje naše države,« je zapisal Trump in nato od zvezdnika Philadelphie zahteval še opravičilo.

»LeBron James bi se moral opravičiti vsem velikim ameriškim bojevnikom in junakom, ki so umrli za ameriško zastavo in vse, kar predstavlja naša država,« je dodal.

To še zdaleč ni prvi javni spor med Trumpom in Jamesom. Košarkarski zvezdnik je ameriškega predsednika ostro kritiziral že med njegovim prvim mandatom. Leta 2017 mu je očital, da šport uporablja kot platformo za razdvajanje ljudi, potem ko je Trump napadel igralce lige NFL, ki so med ameriško himno klečali v znak protesta proti rasni neenakosti in policijskemu nasilju.

James začel rekordno 24. sezono v ligi NBA

James je pred novo sezono po dolgih letih pri Los Angeles Lakers prestopil k Philadelphii in v sredo v dresu novega kluba odigral prvo tekmo rednega dela. Sixers so v Madison Square Gardnu s 106:100 premagali aktualne prvake New York Knicks, James pa je ob začetku rekordne 24. sezone v ligi NBA dosegel 14 točk ter dodal devet skokov in sedem podaj.

Že v noči na petek ga čaka tudi prva domača tekma za novo moštvo. Philadelphia bo gostila Cleveland Cavaliers, klub, pri katerem je James leta 2003 začel svojo kariero v ligi NBA.