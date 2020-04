Tudi Artis in Bratož zapustila Stožice

Ljubljana – Ljubljanska Cedevita Olimpija je z organizatorjema igre Domnom Bratožem in Dominicom Artisom dosegla dogovor o sporazumni prekinitvi pogodb. Oba sta se ljubljanskim košarkarjem pridružila konec letošnjega januarja. Že v v nedeljo je klubsko vodstvo naznanilo sporazumno prekinitev pogodb tudi s Filipom Krušlinom, Maikom Zirbesom in Andrijo Stipanovićem.



Dominic Artis je za Cedevito Olimpijo zaigral na štirih tekmah lige ABA s povprečjem 6,8 točke, 2,3 asistence in 1,3 pridobljene žoge v 13,3 minute igre. Najboljšo predstavo je prikazal v dvoboju 21. kola z Budućnostjo, ko je v 19 minutah dosegel 12 točk. Artis je nastopil tudi na obeh tekmah lige Nova KBM za prvaka in v malo več kot 25 minutah igre beležil 9,5 točke, 4,5 asistence in 4,5 skoka na tekmo. Dres stožiškega kluba je nosil tudi v slovenskem pokalnem tekmovanju in na treh tekmah dosegal 2,3 točke, 1,7 asistence in 1,7 skoka.



V tekmovalni sezoni 2019/20 se Bratožu v ligi ABA v 15 sekundah, ki jih je preživel na parketu proti FMP, ni uspelo vpisati med strelce, v malo več kot minuti igre na tekmi 3. kola lige Nova KBM s Helios Suns pa je v statistiko vpisal en skok. V pokalu Spar je zaigral na dveh tekmah, v skupno dveh minutah igre pa je zbral en skok.