Tudi brez Nike Barič in Shante Evans po lepo zgodbo v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

V nedeljo bosta minili dve leti, odkar sta bila Slovenija in Izrael izbrana za gostitelja 39. evropskega prvenstva za košarkarice, Stožice pa za prizorišče tekem v skupinah C in D ter izločilnih bojev za kolajne. Zdaj je do začetka velika dogodka ostal zgolj en teden, ki ga bodo naše reprezentantke poskušale izkoristiti na najboljši možni način. Pri tem želijo unovčiti izkušnje s treh zaporednih nastopov na EP v letih 2017, 2019 in 2021 ter prednost domačega igrišča.

Pred slovensko ekipo sta še zadnji pripravljalni tekmi s Črno goro – danes ob 18.00 v Stožicah in jutri ob isti uri v Kranju –, prihodnji četrtek pa se bo zanjo začelo zares. Kakšno izhodišče ima pred domačim EP? Kdo bodo njene tekmice in kakšna pot vodi do četrtfinala? Slovenija pričakuje EP pod vodstvom selektorja Georgiosa Dikaioulakosa iz Grčije, s kakšnimi težavami se je spopadel? Kaj o novem strategu in soigralkah meni izkušena Eva Lisec?