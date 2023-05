Tudi cedevita ima rok trajanja

V nadaljevanju preberite:

Po lanskem obetavnem zaključku z manjšim evropskim posladkom v četrtfinalu »EuroCupa« in polni dvorani v Stožicah smo upali na nadaljevanje ljubljansko-zagrebške košarkarske evolucije, ki bi bilo logično glede na okolje brez hujšega stresa, v katerem se je pretežni del aktivistično-navijaške vojske preusmeril le še na reprezentančne tekme in »Dončićevo« ligo. Ampak brez njihovega kritizerstva in uporništva lokalna Olimpija ne more napredovati. Ni več Jurice Golemca in Sanija Bečiroviča, trenerja in športnega direktorja, ki sta imela v rokah moštvo in ga spravila v »drugo ligo«. Res je, tudi ob obilici smole, a vendarle s precej več »neznanja«.