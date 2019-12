Tudi v noči na četrtek brez Dončića in Dragića

Domantas Sabonis je blestel v majici Indiane. FOTO: AFP

Los Angeles – Košarkarjiso pri Indiani Pacers doživeli četrti poraz v sezoni, na gostovanju pa prvega po 14 zmagah. Indiana je zmagala tesno s 105:102., ki je zgrešil met za tri točke 11 sekund pred koncem, je dosegel 20 točk ter po devet skokov in podaj.Na izenačeni tekmi je James ob koncu imel met za zmago Lakersov, a zgrešil, žoga je pripadla domačim,je zadel enega od dveh prostih metov in zmaga je ostala doma. Sabonis je na koncu zbral 26 točk in deset skokov. Dvajset točk je za goste prispeval tudi"Vedeli smo, da ko bomo udarili, bodo oni nazaj. Držali smo skupaj," je po četrti zaporedni zmagi Indiane povedal Sabonis. Do nove zmage pa so prišli mestni tekmeci Lakersev, košarkarji, ki so doma s 120:99 premagali Phoenix Suns.je k zmagi prispeval 24 točk,inpa vsak po 20. Ekipa Atlanta Hawks je sicer izgubila na gostovanju pri New York Knicks s 120:143, vseeno pa je bil prvo ime obračuna Trae Young, ki je za Atlanto dosegel 42 točk, osem podaj in štiri skoke. Pri New Yorku je bil s 27 točkami najbolj razpoloženEkipe slovenskih košarkarjev bodo na delu ponovno v noči na četrtek, Miami Heatbo gostoval pri Philadelphii 76ers, Dallas Mavericksbo gostil Boston Celtics, Denver Nuggetspa Orlando Magic. Zaradi poškodbe najverjetneje tako Dragić kot Dončić ne bosta stopila na parket.