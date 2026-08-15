Tudi Daneu odhaja v NCAA

Slovenski košarkar Žiga Daneu bo po skupnem dogovoru s Cedevito Olimpijo kariero nadaljeval na univerzi San Francisco v ZDA, za katero je med letoma 1953 in 1956 igral tudi sloviti Bill Russell, 11-kratni prvak lige NBA v dresu Boston Celtics. Ekipa iz Kalifornije je v letih 1955 in 1956 slavila v univerzitetni ligi NCAA.

Daneu je bil del ustroja Cedevite Olimpije od rane mladosti. Njegov dedek je legendarni Ivo Daneu, oče pa je Jaka Daneu, oba sta, vsak na svoj način, pustila velik pečat v ljubljanskem klubu in slovenski košarki.

Štiriindvajsetletni Daneu se je vmes kalil še pri ljubljanski Iliriji in domžalskemu Kansai Helios, pred začetkom tekmovalne sezone 2024/25 pa se je vrnil v ljubljanski klub. Leta 2024 je v Laškem postal tudi najkoristnejši igralec slovenskega superpokala, je v sporočilu za javnost zapisala ljubljanska ekipa.

Žiga Daneu in njegov dedek, legendarni Ivo. FOTO: Cedevita Olimpija

V sezoni 2025/26 je zaigral na po osmih tekmah evropskega pokala in lige Aba. V regionalni ligi je v povprečju dosegal 1,6 točke in 1,3 skoka, v evropskem pokalu pa 0,6 točke in 0,9 skoka na tekmo.

FOTO: ABA

V času igranja za Cedevito Olimpijo je bil pomemben del ekipe in klubske zgodbe, s svojim delom, energijo in predanostjo pa je pustil svoj pečat v zasedbi zmajev. Bil je tudi ambasador družbeno odgovornega projekta One Team, ki ga Cedevita Olimpija izvaja kot del organizacije Euroleague Basketball.