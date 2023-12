Tudi Dončić del zvezdniškega božiča v ligi NBA

Liga NBA se v decembrskem obdobju bori za pozornost javnosti z ameriškim nogometom, ki v tem obdobju prehaja v zaključni del rednega dela sezone. Zato so termini, ki so rezervirani le za košarko, še toliko bolj pomembni, sploh ko gre za praznični čas. Božič v ligi NBA vsako leto dosega najvišje številke gledanosti, zato tudi liga na 25. decembra delegira vrhunske obračune.

FOTO: Reuters

Pri srcu so tudi evropskim navijačem, saj se tekme začnejo ob mnogo bolj »človeških« urah. Spored se bo začel ob 18. uri po slovenskem času, ko se bosta pomerila Milwaukee Bucks in New York Knicks.insta našla skupni jezik na parketu, na drugi strani pa nekdanji košarkar Dallasaigra najboljšo sezono kariere.

Ob 20.30 bo sledil zvezdniški dvoboj Golden Stata s Stephom Curryjem s prvaki lige NBA Denverjem, kjer Nikola Jokić še vedno melje vse pred seboj. Ob 23. uri pa bo na sporedu še največji derbi lige, obračun rivalov z vzhodne in zahodne obale, Boston Celticsov in Los Angeles Lakersov. Obračun, ki je zaznamoval 80. leta minulega stoletja, vsako leto postreže s presežki, tako bo tudi letos, ko se obe ekipi znova borita za naslov prvakov.

Ponoči, ob 2. uri zjutraj, bo na sporedu dvoboj Philadelphie in Miamija, Joel Embiid je v tem trenutku nezaustavljiv, zadnji pa bo na vrsto ob 4.30 zjutraj prišel Luka Dončić. Oslabljeni Dallas bo poizkušal še poglobiti krizo Phoenix Suns, ki po dobrem začetku sezone nikakor ne ujamejo pravega ritma, predvsem jih tepe luknjasta obramba. Dallas je po včerajšnji zmagi nad skromnim San Antoniom pri razmerju zmag in porazov 17-12.