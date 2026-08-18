Tudi Dončića skrbi prevrat na losangeleškem dvoru

Pred skoraj petimi desetletji se je takrat malo znani, a zelo drzni kalifornijski poslovnež Jerry Buss zavihtel za krmilo franšize v težavah. V naslednjih desetletjih je s prebojnimi idejami spreminjal podobo lige in ustvaril »Showtime Lakers«: najbolj zanimivo, bleščečo, pompozno in za splošno pozornost, ki jo namenjamo ligi NBA pomembno franšizo na svetu. Zdi se, da se bo po 47 letih zgodba družine Buss na čelu Los Angeles Lakers končala s krvavim notranjim bojem med njegovimi potomci. Luka Dončić si je v načrtih za letošnje poletje najbrž predstavljal manj zdrah, povezanih z njegovimi delodajalci, a očitno v Los Angelesu drame res nikoli ne zmanjka. Presenetljiva prodaja lastniškega deleža Joshui Kushnerju in Bobu Igerjuima dolg rep, ob ocenjeni vrednosti franšize na kar 12,5 milijard ...