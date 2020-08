FOTO:Tudi Dragiću trojke niso šle od rok, za Čančarja verjetno konec sezone

Miami se je z obrestmi oddožil Denverju za visok novembrski poraz.









Med poškodovanimi v moštvu iz Kolorada je tudi Vlatko Čančar.









Po dolgem premoru v Orlandu ne manjka učinkovitih košarkarjev.

Velke težave Denverja

1:12

je bil skupni met za tri točke Dončića in Dragića na prvih uradnih tekmah v Orlandu.

Kar 25 trojk LA Clippers

Orlando – Nadaljevanje s številnimi težavami prežete 74. sezone lige NBA mineva v znamenju podpore gibanju Black Lives Matter (Temnopolta življenja so pomembna), ki se je v ZDA rodilo že leta 2013, močnih družbenih sporočil nastopajočih ter klečanju igralcev, trenerjev in sodnikov med igranjem himne pred tekmami. Večina košarkarjev namesto priimkov nosi na dresih priložnostna gesla po svoji izbiri in pos slovenskim napisom Enakopravnost na hrbtu se jeodločil za angleško sopomenko Equality.Košarkarji Miamija so odločno govorili tudi z dejanji in se s prepričljivo zmago s 125:100 nad Denverjem, tretjeuvrščenim v zahodni konferenci, še trdneje zasidrali na četrtem mestu med zahodnimi moštvi z bero 42:24. Izkazali so se predvsem branilec, center(oba po 22 točk) in krilni center, ki je dosegel vseh svojih 20 točk v zadnji četrtini, Dragić pa je bil peti strelec floridske zasedbe kljub neprepričljivemu metu iz igre (2:4 za dve, 0:3 za tri). Od desetih prostih metov je namreč zgrešil le enega in prilezel do 13 točk, v 24 minutah igre pa je dodal še 2 skoka in 5 asistenc.Do odločilne prednosti je Vročica prišla v tretjem delu tekme, ki ga je dobila z 38:22, in brez težav pripeljala stvari do konca, saj tekmec ni imel dovolj kakovostnih mož na zunanjih položajih. Zaradi poškodb je pogrešal kar tri člane svoje začetne peterke, organizatorja, branilcain krilo, tako da center Nikola Jokić in krilni center Jerami Grant (oba po 19) nista imela prave pomoči.»Biti moramo pošteni. Denver je bil oslabljen, moral je temeljito premešati zdrave fante in igrati z nenormalno visokimi peterkami. Pozna pa se mu tudi, da za razliko od drugih moštev ni imel pravih tritedenskih priprav. Če bi lahko računal na vse najboljše, bi bilo marsikaj drugače,« je poudaril Miamijev trener, ko so se njegovi košarkarji z obrestmi oddolžili zasedbi iz Kolorada za novembrski poraz z 89:109.Med poškodovanimi pri Denverju je tudi slovenski reprezentantV treh pripravljalnih dvobojih pred nadaljevanjem prvenstva ni dobil priložnosti, zdaj pa je prišlo na dan, da ima počeno kost v levem stopalu, kar zanj verjetno že pomeni konec sezone. Doslej je igral le na 14 od 66 tekem svojega moštva s povprečjem 1,2 točke, 0,7 skoka in 0,2 asistence v 3,2 minute.Njegova soigralca na zlatem evropskem prvenstvu 2017 Dragić in Dončić (ob porazu s Houstonom s 149:153 po podaljšku 28 točk, 13 skokov in 10 asistenc) se v prvih nastopih v Disneyjevem kompleksu v Orlandu nista izkazala s pretirano natančnostjo; skupaj sta metala za tri točke le 1:12. Toda ušteli bi se, če bi njuno bero pripisali vsesplošnemu padcu forme po štirih mesecih in pol prisilnega premora. Napadalne akcije moštev in obrambe so resda videti precej manj tekoče in uigrane, kot so bile marca, a učinkovitih mož ni zmanjkalo.Potem ko je vodilni strelec prvenstvanasul Dallasu 49 točk, se je krilo Indianev dvoboju s Philadelphio (127:121) izkazal s 53 točkami (za tri točke 9:12), kar je deveti najboljši dosežek v sezoni; vodi Harden z 61 točkami. Kot celota pa so se odlično odrezali LA Clippers, saj so ob zmagi nad New Orleansom s 126:103 že do polčasa metali trojke kar 16:24, konec tekme pa pričakali z izkupičkom 25:47 (8:11), kar je eden najboljših dosežkov v zgodovini lige NBA. Trije najboljši so v rokah igralcev Houstona, ki so leta 2019 nasuli 27 trojk Phoenixu, ob tem pa so jih še dvakrat dosegli po 26 na eni tekmi.