Tudi Filipovski ni strl trdega galskega oreha

Ljubljana



Vujošević ni uspel

Tudi slovenska reprezentanca je bila pod Konjičanovo komando. FOTO: Leon Vidic



Slovenec po Prepeliču



Čimprej v normalo

10

klubov in tudi slovensko reprezentanco je na svoji trenerski poti že vodil Jure Zdovc

Fenomen Dončić

- Le dve mesti lahko nosita naziv najbolj romantičnega na svetu, Benetke in Pariz. In v slednjega odhaja košarkarska legenda, zdaj trenerska. Vadil bo, po pogodbi dve sezoni, Boulogne-Levallois, bolj uradno Metropolitans 92, kakor je po številnih združitvah in razdružitvah nova različica imena kluba v francoski metropoli.»Vesel sem, da so me izbrali in mi zaupali to vlogo, danes ni preprosto s tem, se že veselim nove naloge. Predstavili so mi, da gre za ambiciozen projekt,« začne mož, ki je pečat v Franciji igralsko pustil z naslovom evropskega klubskega prvaka, seveda evroligaškim, z Limogesom leta 1993. No, leta 1997 je s klubom Paris Racing, denimo, postal francoski prvak.»To je pripomoglo k angažmaju, da smo nekdanji igralci, zvezdniki iz mednarodnih vod, tam pustili pečat. Kajti tujcem je danes težko dobiti službo,« je nadaljeval. Francoska košarkarska liga denarno ni več tista iz starih časov, denimo Limogesa in Pau-Ortheza, a Jure opominja na zelo pomembno malenkost.»V zadnjih letih največ košarkarjev v ligo NBA prihaja ravno iz francoskega prvenstva. Ta liga je podcenjena, gre za izjemno izenačeno tekmovanje. Veliko je telesno, atletsko sposobnih košarkarjev iz nekdanjih kolonij. Po klubski moči sicer prednjačita Monaco, ta se je izkazal tudi v evropskih tekmovanjih, in Asvel, a kot že omenjeno, gre za močno in kakovostno poravnano tekmovanje.Pri moji novi ekipi je cilj boj za naslov francoskega prvaka, gre za klub iz glavnega mesta, raven želijo dvigniti višje. A to bo vse prej kot lahko, to je občutil tudiv Monacu, stvari niso preproste. Veliko trenerjev je bilo tam, pa jim ni uspelo, tudi denimoinv Limogesu,« opozarja nekdanji selektor slovenske reprezentance, ki je po združitvi bankrotirane Olimpije in Cedevite popil grenak vitaminski napitek iz Zagreba. Čeprav je imel s tivolsko-stožiškim klubom še dveletno pogodbo, ga je na klopi zmajev zamenjal Slaven Rimac.Za pariški klub je že podpisal bošnjaški košarkar, prihaja iz Orléansa, je pa najboljši strelec lige zdaj ustavljene sezone 2019/20 s povprečjem 17,6 točke na tekmo. Novi klub Konjičana je sicer ob prekinitvi ligaških dejavnosti zasedal četrto mesto za Monacom, Asvelom in Dijonom.»Nekaj tujcev bo seveda še treba poiskati, a je zdaj še mnogo prezgodaj, da bi razmišljali o nakupih. Trenersko pogodbo s klubom sem podpisal šele v četrtek, zdaj je zaradi razmer tudi otežena komunikacija. Za razmišljanje o novih igralcih imamo čas, ni pa izključeno, da bo za prihod v Pariz zanimiv tudi kakšen slovenski košarkar,« je Zdovc nakazal kadrovski mozaik.V sezoni 2017/18 je za takratni Levallois Metropolitans, denimo, igralA v času zajezitve razsajanja pandemona in ob omejevalnih ukrepih oblastnikov v galski deželi je kanček negotovosti prišel tudi nad začetkom priprav za novo sezono Jeep Élite, kakor se zaradi pokroviteljskih razlogov imenuje elitni razred francoskega košarkarskega prvenstva.»Menim, da ne bi smelo biti težav, da bi, denimo, meseca avgusta začeli priprave, načrtujem tam približno 10., 15. Dokaj prepričan sem, da bodo razmere že normalne,« načrtuje nekdanji organizator igre, znan po svoji špartanski drži v obrambi.Zdovc je legenda slovenske košarke, na pohodu po legendarni poti pa je tudi. »Glede njegovih iger v dresu Dallasa nisem presenečen. Ne bom trdil, da tega nisem pričakoval, morebiti nihče ni predvideval igranja na tako zelo visoki ravni. Je predvodnik ekipe, vodja, navdušujeta njegova zrelost in predrznost.Že v evroligi so ga razglasili za najkoristnejšega igralca, vsi v košarki pa vemo, kaj to pomeni. Občudujemo lahko njegovo motiviranost, zmagoviti značaj, prevzemanje odgovornosti, neustrašnost, res je fenomen,« je aktualne košarkarske misli v času športnega pat položaja razgrnil Zdovc.