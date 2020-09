FOTO:Tudi Goran Dragić je le iz mesa in krvi

Orlando – Do tretje tekme letošnjega finala vzhodne konference lige NBA so si košarkarji Miamija nakopali dvomestni zaostanek ob petih od zadnjih šestih zmag v končnici, in še enkrat so ostali zvesti tradiciji. Le da se tokrat niso mogli izkopati iz globoke jame, tudi zaradi slabše predstave Gorana Dragića (11 točk, 1 skok in 5 asistenc v 28 minutah), kot smo jih vajeni. Boston je zmagal s 117:106 in znižal svoj skupni primanjkljaj na 1:2.Floridska Vročica je na prvi finalni tekmi nadomestila primanjkljaj 17 točk, na drugi -14. V tretje ni šlo rado. Bostonski Kelti so ob začetku druge četrtine vodili z 11 točkami naskoka in ...