Tudi Goranu Dragiću in Luki Dončiću grozi krepak udarec po žepu

Komisar NBA Adam Silver je prekinil prvenstvo za »vsaj 30 dni«.



Moštva bi morala odigrati še dobro petino rednega dela lige.



Vse glasnejše so pobude, da bi prvenstvo nadaljevali šele junija.

AFP Kevin Durant nima sreče. Zaradi ahilove tetive, ki si jo je strgal med lanskim finalom, še ni odigral tekme za Brooklyn, zdaj se je okužil še z novim koronavirusom. FOTO: AFP

500

milijonov dolarjev bi klubi izgubili le s prodajo vstopnic, če bi izpustili preostanek rednega dela lige NBA

500 milijonov izgube ali več?

434.000

dolarjev nižjo bruto mezdo bi lahko Stephen Curry prejel z vsako odpovedano tekmo

Po uradnih podatkih se je z novim koronavirusom okužilo sedem košarkarjev iz lige NBA, med njimi, najboljši igralec finalnih dvobojev v letih 2017 in 2018. Komisar ligeje sprva ocenil, da bo prekinitev trajala mesec dni, toda zdaj je bližje razmišljanju, da se ne bo mogla nadaljevati pred sredino junija. S tem bi se sezona zavlekla globoko v poletje in onemogočila zvezdnikom, tudi, igranje na olimpijskih igrah in kvalifikacijah zanje. Zmanjšali pa bi poslovno izgubo, ki bo v vsakem primeru ogromna.Liga NBA se bo dodatno kreditno zadolžila – z zdajšnjih 650 milijonov dolarjev na 1,2 milijarde –, da bi lažje prebrodila hude čase. Hkrati pripravlja sveženj kriznih ukrepov. Ne nazadnje zdravstvene oblasti svetujejo vsem Američanom, naj se osem tednov ne zbirajo v skupinah z več kot 50 osebami. Med drugim naj bi prekrižali številne neodigrane tekme rednega dela prvenstva (Dončićevemu Dallasu jih je preostalo 15,in Miamiju 17) ter v dvobojih končnice igrali le na tri zmage namesto na štiri.Vsi pa se bojijo dneva, ko bodo objavili realne projekcije finančnih posledic pandemije in sanacijski načrt za naslednje mesece. Preostale tekme bi sicer lahko odigrali brez gledalcev v dvoranah, s čimer bodo še vedno ogrožali igralce, trenerje, sodnike in številne uslužbence, saj so izračunali, da je lahko zaradi zgoščenega tekmovalnega koledarja vsak košarkar v enem pičlem tednu v neposrednem ali posrednem stiku z vsemi 449 soigralci in tekmeci v 30 moštvih, 150 trenerji in 70 sodniki. Ali bodo zato začeli razmišljati celo o predčasnem koncu prvenstva?Mladi in bogati košarkarji na vrhuncu moči se težko smilijo povprečnim Američanom, ki imajo veliko hujše preglavice, saj celo najbogatejše zvezne države ne morejo zagotoviti prebivalcem zadostnega števila testiranj za koronavirus. »Vsi smo na isti ladji. Če nam igralec ali uslužbenec sporoči, da se ne počuti dobro, bomo storili vse, kar bo v naši moči, toda v celi Kaliforniji je težko najti ustanovo za testiranje. Razmere so napete, nimam stika s košarkarji, zato ne vem, kaj se dogaja z njimi,« je priznalTrener slovitega Golden Stata je le eden od tistih, ki upa, da gmotne posledice za člane moštev ne bodo prevelike. Kolektivna pogodba NBA namreč dopušča klubskim delodajalcem, da znižajo letne prejemke igralcev za 1,08 odstotka po vsaki odpovedani tekmi, četudi gre za višjo silo.iz Golden Stata bi kot najbolje plačani košarkar na svetu izgubil 434.000 dolarjev bruto mezde s slehernim preklicanim dvobojem, Goran Dragić, ki je 57. na lestvici košarkarskih zaslužkarjev, bi bil prikrajšan za 207.540 dolarjev na tekmo, Luka Dončić pa za 82.976 $ na večer.Precej hujši udarec kajpada čaka klube, ki zgolj z vstopnicami v povprečju zaslužijo dva milijona dolarjev z vsako tekmo v domači dvorani: največ Golden State (3,4 milijona dolarjev), najmanj Memphis (manj kot milijon). V primeru odpovedi rednega dela prvenstva in takojšnjega prehoda h končnici bi skupaj izgubili okoli 500 milijonov neposrednega zaslužka, pod vprašajem pa je tudi priliv iz televizijskih pravic, ki naj bi ligi NBA v devetih letih prinesle 24 milijard dolarjev, blagovnega trženja, oglaševalcev in drugih virov. In ker košarkarjem po kolektivni pogodbi pripada 50 odstotkov skupnega dohodka, se bodo morali verjetno sprijazniti, da se bodo negativne finančne posledice prenesle na naslednjo sezono, ko bi se moral letni limit posameznih klubov za plače igralcev dvigniti s 109 milijonov dolarjev na 115.Igra vrtoglavih številk ima lahko tudi manj prijetno plat.