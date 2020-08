Tudi James nemočen v Torontu, Dončić čaka na naslednji izziv

Lakersi iz igre zadeli le 35,8 odstotka metov

Luka Dončić bo sprejel nov izziv v noči z nedelje na ponedeljek. FOTO: Daniel Dunn/Usa Today Sports



Ponoči na parket tudi Dončić, Dragić spet jutri

Druga ekipa vzhodne konference košarkarske lige NBA Toronto Raptors je dobila obračun z drugo ekipo vzhoda, LA Lakers. Bilo je 107:92 za Toronto, za katere jedosegel 33 točk, 14 skokov in temu dodal še šest podaj. Na drugi strani jedal 20 točk. Toronto je tako prišel do enajste zmage v nizu nad košarkarji LA Lakers. Ti so Toronto nazadnje premagali 30. novembra 2014.Lakersi so v tekmi s prvaki lige prikazali najslabšo predstavo v sezoni po uspešnosti metov, saj so iz igre zadeli le 35,8 odstotka poskusov (29 od 82 metov). »Prišli smo dobro igrat proti nekaj odličnim košarkarjem in naredili smo dobro delo,« je dejal Lowry.Oklahoma City Thunder je s 110:94 premagala Utah Jazz, Indiana Pacers s 127:121 Philadelphio 76ers, Los Angeles Clippers pa visoko, s 126:103 New Orleans Pelicans. Za Clipperse jeprispeval 28 točk,pa 24. Miami Gorana Dragića je že sinoči premagal Denver Nuggets , pri katerihzaradi poškodbe ni bilo v postavi.»V drugem polčasu smo stopili skupaj v obrambi. Vedno pomaga, če si uspešen v napadu, ne razumite me narobe, ampak v drugem delu igre smo začeli igrati veliko trdneje,« je po koncu dejal, ki je bil skupaj zz 22 točkami najboljši strelec Miamija. Dragić je zadel devet od desetih prostih metov in na tekmi v slabih 24 minutah prispeval še pet podaj, dva skoka, dve ukradeni žogi ter eno blokado, iz igre pa je metal 29-odstotno (2:7, 0:3 za tri).Miami prihodnja tekma čaka v ponedeljek zvečer po slovenskem času, ko bo igral proti Torontu. V noči na ponedeljek pa bo znova na parketuz Dallas Mavericks, ki jih čaka obračun s Phoenix Suns.