Tudi Jerry West uživa v genialni igri Luke Dončića

Deseti trojni dvojček Luke Dončića v sezoni (39 točk, 12 skokov in 10 asistenc) ni preprečil tretjega poraza košarkarjev Dallasa v zadnjih štirih tekmah; Charlotte je bil po podaljšku uspešnejši s 123:120. Ljubljančan se je po tekmi vnovič posul s pepelom, toliko lepše besede pa mu je namenil eden od najbolj legendarnih mož lige NBA.



Jerry West se je pri izboru 50 najboljših košarkarjev vseh časov brez težav uvrstil med elito, saj je odigral 14 sezon v dresu LA Lakers s povprečjem 27 točk in se 10-krat uvrstil v peterko leta, po njegovi silhueti so oblikovati znameniti logotip lige NBA, izkazal pa se je tudi kot menedžer. Na noge je postavil dve šampionski dinastiji Jezernikov, prvo v 80. letih prejšnjega stoletja z Magicom Johnsonom in Kareemom Abdul-Jabbarjem, dve desetletji pozneje je pripeljal v Los Angeles Kobeja Bryanta, Shaquilla O'Neala in trenerja Phila Jacksona, leta 2011 pa je sodeloval pri prenovi Golden Stata. Zdaj je poldrugo leto svetovalec LA Clippers, ki so napovedali resno kandidaturo za naslov prvaka. Pri 81 letih torej dobro ve, o čem govori, čeprav ga Luka Dončić neredko pusti brez besed.

Robertsonu ni podoben

»Košarka je čudovita igra, če se je lotiš na pravi način, sicer pa je lahko tudi zelo grda,« že desetletja vztraja West. Obraz pa mu je v hipu zažarel, ko so ga vprašali, če je Dončićeva košarka prava.



»Moj bog, seveda. Vsakdo si želi, da bi imel v moštvu 20-letnika z njegovimi odlikami, fant pa je hkrati šele za začetku poti. Zabavno je gledati genija. Dolgo sem že v svetu košarke in videl sem veliko posebnih igralcev. Koliko superzvezdnikov ima običajno liga NBA? Mogoče pet ali šest v vsakem rodu. Med superzvezdniki in košarkarji na ravni All-Star je razlika in Dončić je nedvomno superzvezdnik,« ocenjuje legenda, čigar dres s številko 44 so LA Lakers upokojili leta 1983.



Bil je superzvezdnik svojega časa, eden od njegovih največjih tekmecev pa je bil Oscar Robertson, s katerim pogosto primerjajo Dončića. Tako zaradi trojnih dvojčkov (Robertson je rekorder lige NBA s 181) kot zaradi nadpovprečne višine za branilca.



»Zame le nista tako podobna. Oscar ni nikoli metal z več kot šestih metrov oddaljenosti, v naših časih smo za vsak poskus z več kot petih metrov menili, da gre za veliko razdaljo. Luki je igra v ligi NBA pisana na kožo, nenehno imam občutek, da predvidi kar nekaj potez vnaprej, hkrati pa je izjemno samozavesten. Po košarkarskemu nagonu je podoben LeBronu Jamesu,« je prepričan Jerry West, ki je pri LA Lakers spremljal vzpon Magica Johnsona in Kobeja Bryanta. Ali vidi kakšno podobnost?



»Dončić lahko postane najboljši košarkar v zdajšnji košarki, skoraj gotovo pa bo med najboljšo peterico. Nihče ne more reči, da je najhitrejši, toda nihče ga niti ne more ustaviti, ker je tako prebrisan. Vprašajte me še enkrat čez dve leti,« pravi.