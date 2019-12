Tudi, ko Dončiću ne gre najbolje, Dallas zmaguje

Ljubljana

je bil povprečen. Po njegovih visokih standardih seveda. Proti Minnesoti je dosegel »le« 22 točk ob slabem metu (22:8), a je bil vseeno drugi strelec Dallasa za njegovo 15. zmago v sezoni. Teksašani so se »razstrelili« v zadnji četrtini, v katero so šli z zaostankom štirih točk in jo na koncu z izidom 41:30 spremenili tudi v končno zmago s 121:114.Dallas je zmagal devetič na zadnjih desetih tekmah in četrtič zapored, pri čemer Dončić nik bil posebej razpoložen. Zadel je le eno trojko, podobno slabi so bili tudi soigralci. V prvih 36 minutah so zadeli le štiri trojke iz 26 poskusov, v zadnji četrtini pa kar sedem.Luka Dončić je v 32 minutah dosegel 22 točk, 7 skokov in 6 podaj.je zaradi lažje poškodbe izpustil tekmo Miamija v Bostonu, kjer so bili gostitelji prepričljivo boljši s 112:93. Los Angeles Lakers so se hitro opomogli po Dončićevi zaušnici. Po zmagi v Denverju so bili uspešni tudi v Salt Lake Cityju (121:96). Na zadnjih trinajstih tekmah jein druge jezernike premagal le Dallas.